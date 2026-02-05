煉獄杏寿郎と猗窩座が再登場！セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア
ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。
今回は2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する、アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュアを紹介します！
セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア
登場時期：2026年1月16日より順次
投入店舗：全国のゲームセンターなど
並べて飾ると世界観が強化される、セガプライズの“XrossLink（クロスリンク）”シリーズに、アニメ「鬼滅の刃」から「煉󠄁獄杏寿郎」と「猗窩座」が再登場。
2つのフィギュアを揃えることで、激闘を思わせる世界観を再現できます。
対になるようなポーズやエフェクトにも注目です！
アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“煉󠄁獄杏寿郎“
サイズ：全長約12×15cm ※刀の長さ 約11cm
鬼殺隊の炎柱「煉󠄁獄杏寿郎」の“XrossLink（クロスリンク）”フィギュア。
迫力ある戦闘シーンを切り取った、世界観のあるフィギュアです！
まるで、一撃を放つ瞬間のように作り込まれた造形が魅力。
台座部分は炎のエフェクトになっており、世界観を演出する一部になっています。
なびく羽織りや服のシワからも動きが感じられる造形。
どの角度から見ても見応えあるフィギュアです。
同時期に登場する「猗窩座」のフィギュアと並べれば、より世界観が高まります！
※「煉󠄁獄」の「煉󠄁」は「火」＋「東」です。
アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“猗窩座“
サイズ：全長約13×12.5cm
「煉󠄁獄杏寿郎」と同時期に登場する「猗窩座」の“XrossLink（クロスリンク）”フィギュア。
上弦の鬼として立ちはだかる姿が再現されています！
特徴的な模様や瞳も丁寧に造形。
戦闘の激しさを物語るような台座も、フィギュアの一部として世界観を高めています！
身につけている小物も動きを感じさせる出来栄えです。
細部まで作り込まれており、いろいろな角度から観賞したくなるプライズ。
「煉󠄁獄杏寿郎」のフィギュアと並べて戦闘シーンを再現したくなります！
並べて飾りたくなる「煉󠄁獄杏寿郎」と「猗窩座」のフィギュアが同時期に再登場。
セガプライズのセガプライズ アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュアは、2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場します！
