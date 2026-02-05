ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場する、アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュアを紹介します！

セガプライズ アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア

登場時期：2026年1月16日より順次

投入店舗：全国のゲームセンターなど

並べて飾ると世界観が強化される、セガプライズの“XrossLink（クロスリンク）”シリーズに、アニメ「鬼滅の刃」から「煉󠄁獄杏寿郎」と「猗窩座」が再登場。

2つのフィギュアを揃えることで、激闘を思わせる世界観を再現できます。

対になるようなポーズやエフェクトにも注目です！

アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“煉󠄁獄杏寿郎“

サイズ：全長約12×15cm ※刀の長さ 約11cm

鬼殺隊の炎柱「煉󠄁獄杏寿郎」の“XrossLink（クロスリンク）”フィギュア。

迫力ある戦闘シーンを切り取った、世界観のあるフィギュアです！

まるで、一撃を放つ瞬間のように作り込まれた造形が魅力。

台座部分は炎のエフェクトになっており、世界観を演出する一部になっています。

なびく羽織りや服のシワからも動きが感じられる造形。

どの角度から見ても見応えあるフィギュアです。

同時期に登場する「猗窩座」のフィギュアと並べれば、より世界観が高まります！

※「煉󠄁獄」の「煉󠄁」は「火」＋「東」です。

アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュア“猗窩座“

サイズ：全長約13×12.5cm

「煉󠄁獄杏寿郎」と同時期に登場する「猗窩座」の“XrossLink（クロスリンク）”フィギュア。

上弦の鬼として立ちはだかる姿が再現されています！

特徴的な模様や瞳も丁寧に造形。

戦闘の激しさを物語るような台座も、フィギュアの一部として世界観を高めています！

身につけている小物も動きを感じさせる出来栄えです。

細部まで作り込まれており、いろいろな角度から観賞したくなるプライズ。

「煉󠄁獄杏寿郎」のフィギュアと並べて戦闘シーンを再現したくなります！

並べて飾りたくなる「煉󠄁獄杏寿郎」と「猗窩座」のフィギュアが同時期に再登場。

セガプライズのセガプライズ アニメ「鬼滅の刃」 XrossLink フィギュアは、2026年1月16日より順次、全国のゲームセンターなどに再登場します！

