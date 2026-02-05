◆アミールＴ・Ｇ２（２月１４日、アルライヤン競馬場・芝２４００メートル）国内最終追い切り＝２月５日、栗東トレセン

レッドシーターフＨ、フォワ賞に続く３つ目の海外タイトルを狙うビザンチンドリーム（牡５歳、栗東・坂口智康厩舎、父エピファネイア）は国分優作騎手（レースはクリスチャン・デムーロ騎手）を背に、ＣＷコースを単走で、６ハロン８１秒２―１１秒４をマーク。テンに少し行きたがったが、すぐに折り合って、強めに追われた直線は力強いフットワークを披露した。

坂口調教師は「先週より良くなっていますし、ほぼ仕上がったと思います。精神面もずいぶん落ち着いてきて、順調にきています」とうなずいた。

有馬記念を左前脚のフレグモーネで回避。昨年１０月の凱旋門賞（５着）以来の復帰戦となる。調整役を務める国分優騎手は「向こう（パリロンシャン）の馬場を経験して、前脚のかき込みが強くなりました。歩幅も大きくなりましたね」と前走からの成長を実感。「しっかり動けるなというのが確認できました。やればやるほど良くなる馬ですし、その通りにきました」と万全の態勢でカタールに乗り込む。