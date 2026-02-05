ぬいぐるみやフィギュア、日用雑貨など、魅力的なキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2026年1月29日から全国のゲームセンターなどに順次展開される、「呪術廻戦 死滅回游 XStellar “乙骨憂太”」を紹介します！

セガプライズ「呪術廻戦 死滅回游 XStellar “乙骨憂太”」

投入時期：2026年1月29日より順次

サイズ：全長約7×22cm

種類：全1種（乙骨憂太）

投入店舗：全国のゲームセンターなど

2026年1月8日より放送されている、TVアニメ『呪術廻戦』第3期「死滅回游 前編」

セガプライズからは、“XStellar（エクステラ）”で「乙骨憂太」が登場します！

敵を見定め、見下ろす姿を、衣装のしわ感や髪の毛の流れなどリアルに造形。

思わず目を奪われる「乙骨憂太」の表情がポイントです。

スニーカーなどのディテールにもこだわりを感じるフィギュアです！

TVアニメ『呪術廻戦』「死滅回游」の「乙骨憂太」のクールな立ち姿を立体化したフィギュア。

セガプライズ「呪術廻戦 死滅回游 XStellar “乙骨憂太”」は、2026年1月29日より、全国のゲームセンターなどに順次投入予定です！

