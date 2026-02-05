『ラブパワーキングダム2』“モテ男”に質問！ Vol.10小黒直樹「僕が休んだ日に、僕のことを好きな女の子が号泣した」
「ABEMA」は、11日午後10時より「ABEMA SPECIAL」チャンネルにてオリジナル恋愛リアリティーショーの『ラブパワーキングダム2』を無料放送開始する。
同シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16人の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。参加者たちには、最もモテている人から最もモテていない人まで丸わかりとなってしまう“モテランキング”が常時発表され、見えていなかった人間の素性が次々と露わになっていく。地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルを壮大なスケールで届ける。
スタジオMCには、霜降り明星・せいや、YOU、timelesz・菊池風磨、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。
今回、ORICON NEWSでは参加メンバーにインタビューを実施。初回放送に向けてカウントダウン形式で公開していく。放送日まであと6日となったきょうは、なおき。
――名前、年齢、職業を教えてください。
小黒直樹、28歳。モデルとお芝居をやっています。
――自分が「モテているな」と一番最初に気付いたのはいつですか？そのエピソードもあれば教えてください。
幼稚園の年少（4歳）の時ですね！僕が休んだ日に、僕のことを好きな女の子が号泣したという噂を聞いて、初めてモテを自覚しました（笑）。
――自分がモテる理由はズバリ何だと思いますか？
ビジュアルと雰囲気、あとはキャラクターだと思います！ありがたいことに「かっこいい」と言われ続けてきましたが、「イケメンってつまらない」という印象を持たれがちなので、気取らず、むしろ捨て身でパフォーマンスするような「裏表のなさ」が、好印象を持ってもらえる理由なのかもしれません。
――同性のメンバーの中で手強いと思ったメンバーは？
2人います。1人はたいじゅ（白鳥大珠）。出会った瞬間に「かっこいい男だな」という雰囲気を感じました。もう1人は（田中）ユウキくんで一緒に過ごす中で、圧倒的にみんなから好かれていて、そのキャラクターの良さに「この人はかなり票をもらいそうだな」と感じました。人を引き込む力や気配りが圧倒的で、彼は“天才”だと思います。
――どういう異性に弱い（惹かれる）ですか？
圧倒的に年上のお姉さんの色気には弱いです。これまで付き合ってきた方も、年上の方ばかりでした。僕には姉が2人いるので、昔からお姉ちゃんと弟という関係性の中で、年上ならではの魅力を知ってしまっているのかもしれないですね。
――人生最大のモテエピソードを教えてください。
大学時代の話ですが、僕がどの授業を受講するかという情報を、後輩の女の子4人がこっそり集めて、同じ授業に参加していたという話を卒業後に聞きました。単位の取りやすさとかではなく、僕がいるからという理由で選んでいたみたいで、びっくりしました！
――自分の“こんなところを見てほしい”アピールポイントを教えてください。
男ならなよなよせず、「真っ直ぐ行くことが大事だ」という姿勢を、僕を見て感じ取ってもらえたらうれしいです！あとは、この見た目とは真逆のギャップや、ジェントルな部分を見てほしいです。レディファーストは当たり前だと思っているので特別に意識はしていませんが、たとえば日差しが強い場所で、女の子が日焼けを気にしていたので、自然と自分のジャケットを貸してあげたこともありました。そういうさりげない部分にも注目してほしいですね！
