ジニョン、2月に来日ファンミーティング開催決定 トークや特典、交流企画など本人が丁寧に準備
韓国の俳優ジニョンの来日ファンミーティング『JIN YOUNG FANMEETING 2026 IN TOKYO “HAPPY TOGETHER”』が、2月に東京で開催されることが決定した。
【写真】ジニョンは“シングルファーザー”に…韓国ドラマ『優しい女 プ・セミ』
日本のファンに心からの思いを直接届けたいという本人の強い希望により、ファンミーティングの開催が決定した。この日、この会場、このひとときを、温かく分かち合えるよう、ジニョンは一つ一つ丁寧に準備を重ねている。
トークをはじめ、特典や交流企画など、ジニョンの魅力をより近くで感じられる多彩な内容を用意。昼・夜の2部構成で特別な一日を楽しめる。
■『JIN YOUNG FANMEETING 2026 IN TOKYO “HAPPY TOGETHER”』概要
日程：2月23日（月・祝）
【昼公演】午後12時30分開場／午後1時30分開演／午後3時30分終演
【夜公演】午後4時30分開場／午後5時30分開演／午後7時30分終演
会場：東京・TFT1000ホール
【写真】ジニョンは“シングルファーザー”に…韓国ドラマ『優しい女 プ・セミ』
日本のファンに心からの思いを直接届けたいという本人の強い希望により、ファンミーティングの開催が決定した。この日、この会場、このひとときを、温かく分かち合えるよう、ジニョンは一つ一つ丁寧に準備を重ねている。
■『JIN YOUNG FANMEETING 2026 IN TOKYO “HAPPY TOGETHER”』概要
日程：2月23日（月・祝）
【昼公演】午後12時30分開場／午後1時30分開演／午後3時30分終演
【夜公演】午後4時30分開場／午後5時30分開演／午後7時30分終演
会場：東京・TFT1000ホール