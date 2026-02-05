串カツ田中の新ブランドがグランドオープン 卓上で仕上げる“極上メンチカツ”専門店が登場
串カツ田中ホールディングスは、新ブランドとして「挽きたて和牛レアカツ ザ・メンチ」（以下、ザ・メンチ）を7日、埼玉県さいたま市大宮区にオープンする。
【写真】楽しみ方さまざま！豊富に用意された調味料
同店は、揚げることを追求し続けてきた同社が、外食市場に新たな価値を提案する新ブランド。主役は、店内で挽いた和牛をその場で衣付けし、カラッと揚げた和牛100％の「極上メンチカツ」で、提供メニューは『和牛メンチカツ定食』（税込1980円）のみとなる。羽釜で炊いたこだわりの「お米」とオニオンスープ、キャベツはおかわり無料。
「極上メンチカツ」最大の特徴は、厳選した和牛100％の極上メンチカツを最大限に楽しめるよう取り入れた、今までにないメンチカツの“新しい食べ方”。自身が卓上の鉄板で断面を焼くことで、好みの焼き加減に「育てる」エンターテインメント性を取り入れた。
『牛メンチカツ定食』は、揚げたてのメンチカツをひとつずつ、提供のタイミングを分けて合計3つ提供。1口目は塩で、それ以降はさまざまな調味料で…などと、段階的に味の変化を熱々のまま楽しめる。
