年齢差69歳のおじいちゃんと犬→本当の『祖父と孫』のようで…思わず涙する『家族愛に溢れた日常』が70万再生「長生きして」「全てほっこり」
年齢差69歳のおじいちゃんとワンコは、本当の祖父と孫のような関係で…？家族愛あふれる光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で70万5000回再生を突破。「素敵」「尊い」「超最高にいいコンビ」といった声が寄せられています。
【動画：年齢差69歳のおじいちゃんと犬→本当の『祖父と孫』のようで…思わず涙する『家族愛に溢れた日常』】
おじいちゃんとワンコの交流
TikTokアカウント「28niu_」に投稿されたのは、チワワ×マルチーズのMIX犬「ニウ」ちゃんとおじいちゃんの微笑ましい交流です。
飼い主さんの実家に遊びに行くたびに、おじいちゃんとお昼寝をしているというニウちゃん。最初はソファで仲良くゴロゴロしていたのですが、いつしかニウちゃんがソファを占領して、おじいちゃんは床で寝るようになったそう。
おじいちゃんが寒さをしのぐために、布団の代わりにニウちゃんのベッドを体に乗せて爆睡していたことも。逆にニウちゃんはフローリングのひんやり感が心地良いのか、廊下で爆睡。2人揃って気持ち良さそうに眠っている姿に、思わず頬が緩みます。
家族愛あふれる光景
年齢差69歳のニウちゃんとおじいちゃんには、毛の色が黒と白という共通点があります。全く違うようでどこか似ている2人がじゃれ合ってケンカしたり、向かい合って目と目で会話したりしている姿は、まるで本当の祖父と孫のよう…。
ニウちゃんもおじいちゃんを家族だと思っているようで、靴下を引っ張って脱がせようとしたり腰が痛い時にも体に乗っかったり、遠慮ゼロで接しているのだとか。そしてそんなやりたい放題なニウちゃんを、おじいちゃんはいつも優しく受け止めてくれているそうです。
100歳まで生きてほしい
ニウちゃんがおじいちゃんと実家で過ごす時間は、見ていて涙が出そうになるほど家族愛にあふれています。2人の尊い姿をいつもそばで見ている飼い主さんは、「2人とも100歳まで生きろ」と願っているそうです。ニウちゃんとおじいちゃんが元気に長生きして、幸せな時間が1日でも長く続きますように。
この投稿には「涙が出ます。愛おしい」「とても幸せそう」「優しい気持ちになりました」「二人ともずっと健康で長生きして、いっぱい幸せでいて」といったコメントが寄せられています。
ニウちゃんの可愛い姿やご家族との微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「28niu_」をチェックしてくださいね。
写真・動画提供：TikTokアカウント「28niu_」さま
執筆：森下咲
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。