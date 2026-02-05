雨が降るなか、泥まみれになって心細い思いをしていた小さな子犬。投稿者さんたちによって保護されたわんちゃんの、幸せそうな現在の姿が素敵だと注目を集めています。投稿には「これからもずっーと幸せでね」「里親さんの元で、幸せな犬生がずっと送れますように」と、家族に出会うことができたわんちゃんへのエールが送られています。

【動画：土砂降りのなか泥だらけで発見された子犬→保護された結果…『ずっとのおうち』と巡り会えた光景】

泥まみれの姿で発見されたるんるんちゃん

TikTokアカウント『動物愛護団体ワンワンニャイン』に投稿されたのは、保護犬が『ずっとのおうち』と巡り会えた光景。ある日、投稿者さんたちは泥だらけになった真っ白な子犬を保護することに。土砂降りの雨のなか寒さと心細さに耐えていたわんちゃんは、温かくてごはんもお腹いっぱい食べられる場所へ連れてきてもらったのでした。

その後、わんちゃんは『るんるん』と名前を付けてもらい、投稿者さんたちのもとで暮らすことに。初めは緊張した面持ちで不安そうだったるんるんちゃんですが、「ここは怖くない場所」と分かったのか、るんるんちゃんの表情には次第に明るさが戻っていったといいます。

たくさんの人に大切にされ『ずっとのおうち』へ

初めは見慣れない場所やたくさんの人に緊張した様子だったるんるんちゃんでしたが、みんなに優しく頭を撫でてもらったり、お世話をしてもらううちに、少しずつ警戒心が解けていったそう。

初めて会ったときには雨に濡れて泥まみれだった姿も、すっかり本来の真っ白な美しい毛並みになったといいます。

そうしてたくさんの人に大切にされ、お世話をしてもらったるんるんちゃん。そんな優しい人々との出会いによって、人間に心を開くようになってくれたるんるんちゃんのもとには、るんるんちゃんと家族になりたいという里親さんからの声がかかることとなったのでした。

笑顔いっぱいな現在の姿に感動！

素敵な家族と出会い、保護犬シェルターを卒業することになったるんるんちゃん。そんなるんるんちゃんの現在の姿を覗いてみたところ…とても幸せな毎日を過ごしているご様子！家族から『むぎちゃん』という2つ目の素敵な名前をつけてもらい、すくすくと成長しているといいます。

温かくてふかふかのお布団の上でくつろいだり、美味しいおやつを貰ったり。その幸せいっぱいな姿からは、泥だらけで寂しそうな顔をしていたあの頃のむぎちゃんの姿は想像もできません。きっとむぎちゃんも、雨に打たれてひとりぼっちだった幼い頃の寂しい記憶は、夢の中の出来事のように感じているかもしれません。

TikTokアカウント『動物愛護団体ワンワンニャイン』では、今回ご紹介したむぎちゃんのように過酷な生活を強いられてきたわんちゃん猫ちゃんや、保健所に収容された保護犬・保護猫を、ずっとのおうちとなる里親さんに繋ぐ活動を続けています。心から安らげる家族との出会いを待つわんちゃん猫ちゃんたちの日常の光景が、日々投稿されていますよ。

むぎちゃん（るんるんちゃん）、投稿者さん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：TikTokアカウント「動物愛護団体ワンワンニャイン」さま

執筆：伊藤悠

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。