カラバオカップ準決勝、マンチェスター・シティ対ニューカッスルの第2レグは3-1でシティの勝利に終わった。2試合合計のスコアでも5-1とペップ・グアルディオラ監督のチームが上回り、20-21シーズン以来の決勝進出を決めた。当時はファイナルでトッテナムと対戦し、アイメリック・ラポルトのゴールでタイトルを獲得している。



今回の決勝の相手は準決勝でチェルシーを破ったアーセナルだ。同クラブが決勝まで進むのは17-18シーズン以来。決勝はシティと対戦し、3-0でシティが勝利している。





シティとしてはニューカッスルを破った勢いそのままにアーセナルに勝利したいところだが、ある問題を抱えている。それが今冬の移籍市場で獲得したマーク・グエイの出場可否だ。カラバオカップのルールでは準決勝第1レグまでに獲得した選手でなければ、その後の準決勝、決勝で起用できないルールがある。アントワーヌ・セメンヨはニューカッスル戦前にシティに加入したため、どちらの試合にも出場したが、グエイはニューカッスルとの第1レグ後の加入のため、起用できないのだ。『BBC』では指揮官であるペップ監督が「問い合わせを行う」と新加入選手が起用できないルールに不満をもらした。「カラバオカップにマークが起用できるよう納得してもらえると嬉しい。なぜ高額な移籍金で獲得した彼を決勝で起用できないのか理解できない」「クラブには必ず問い合わせるべきだと言った。私は長いことここにいるが、彼を起用できない理由がわからない」ニューカッスルとの第2レグではアブドゥコディル・クサノフとマックス・アレインのコンビで試合に臨んだシティだが、決勝はタイトルをかけた一戦ということもあってベストメンバーで挑みたいのだろう。グエイはここまで安定したパフォーマンスを披露しており、高い評価を得ている。