ダイソーさん天然素材なのに100円でいいの？見た目はパーフェクトなキッチングッズ
商品情報
商品名：竹ランチョンマット（ナチュラル）
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：40cm×30cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480675732
食卓に馴染みよいナチュラル素材♡ダイソーの『竹ランチョンマット（ナチュラル）』
ダイソーのキッチングッズ売り場で、竹製のランチョンマットを発見。
お値段110円（税込）と安いのに、ナチュラルな質感が高見えします。
竹素材ならではの落ち着いた色合いと、飴色の紐の組み合わせが目を引きます。
無駄な装飾はなく、すっきりと洗練された佇まい。シンプルなのに安っぽさがなく、素材感が際立っています。
天然素材ならではの風合いと正直な使い心地
家に帰って広げてみると、よく見ると一部に欠けがありました。
パッケージの注意書きにもある通り、天然素材のため色むらやフシ、ささくれが出る場合があるようです。
実際、個体差はかなりありそう。購入時に状態をよく見て選べるなら、そのひと手間はかけたいところです。
また、固定している糸の影響か、広げてもなかなか平らにならず、少し引きつれた感じも見受けられました。
そのうち馴染んでくれるといいなと期待しつつ、筆者は食事のときに使っています。
気をつけたいのは、加熱した調理器具を直接置いたり、火や熱源の近くに置いたり、水に濡らす使い方は避けること。
その分、お高い天然素材のマットほど気を遣わずに使えるのがメリット。多少の汚れも気にしすぎず、普段の食卓や作業台のアクセントとして取り入れやすいのが嬉しいです。
天然素材ならではの風合いと、シンプルで洗練されたデザイン。見た目は好みなだけに、仕上がりの均一さを求めると物足りなさは残ります。
しかしながら、お値段110円（税込）と安いので、気兼ねなく使えるのも魅力。いつもの食卓に少し雰囲気を足したいときにぴったりです。
ナチュラル系のランチョンマットをお探しなら、おなじくダイソーの「ランチマット ピコット刺繍」もおすすめです。
フチの部分にはフリルがついていて、100円アイテムながらチープに見えない作りが◎
シンプルなストライプデザインで、どんなシーンにも合わせやすい1枚です。
薄手で乾きがよく、清潔な状態を保ちやすいのも助かります。
『竹ランチョンマット（ナチュラル）』とあわせて、ぜひチェックしてみてください♪
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。