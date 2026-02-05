レオン・ゴレツカの去就は、昨年夏頃からバイエルン・ミュンヘンに関する注目ニュースの一つだったが、今年に入ってゴレツカは6月末までとなっているバイエルンとの契約を更新しないことをSNS上で明らかにし、今シーズン限りでの退団が確実となった。



そして、この退団表明によって人々の関心は、ゴレツカの新天地がどこになるのかということに移っている。



昨年夏にマンチェスター・ユナイテッド、さらに先月はアトレティコ・マドリードへの移籍話が浮上するなど、これまで数々のクラブが興味を示していたゴレツカをフリー移籍で獲得できるのだから争奪戦になるのは間違いない。





こうした中、ドイツ紙『Bild』のクリスティアン・ファルク記者はアーセナルが新天地の最有力候補であると予想している。ファルク記者によれば、アーセナルは先月の冬の移籍市場でもゴレツカの獲得に動いていたが、今シーズンをバイエルンの一員として戦い抜くと決めていたゴレツカは彼らからのオファーを拒否したという。しかし、アーセナルのミケル・アルテタ監督が依然としてゴレツカを高く評価していることに加え、ゴレツカも自身のプレイスタイルがプレミアリーグには合っていると考えているため、アーセナルが今年夏に再びゴレツカ獲得に動けば成功する可能性は高いともファルケ記者は分析している。ゴレツカは、先月の退団表明の中でバイエルンを離れて新しい挑戦を始めることへの意欲を語っていた。マルティン・スビメンディ、デクラン・ライス、マルティン・ウーデゴールらとのポジション争いは世界屈指の厳しさだが、果たしてゴレツカはアーセナル行きを決断するのだろうか。