カラバオカップ準決勝2ndレグ、マンチェスター・シティとニューカッスルの対戦は3-1でシティが勝利し、合計スコア5-1で決勝進出を決めた。決勝で待つのは、プレミアリーグの優勝争いでも火花を散らすアーセナルだ。



リーグ戦よりも一足先に直接対決でタイトルを争うことになり、今季を占う一戦とも見ることができるカラバオ決勝。アーセナル指揮官ミケル・アルテタはかつてペップ・グアルディオラのアシスタントコーチであった間柄でもあり、この対戦は因縁の対決でもある。





以前は、アルテタ率いるアーセナルはほとんどペップ・シティに勝つことができなかった。アルテタが就任した19-20シーズンにはFAカップで勝利し、結果的にそのタイトルの獲得に至っているが、そこからの8試合はすべて敗れた。2021年8月にはエティハドで0-5と大敗。アルテタ監督は解任の危機にさらされている。2023年4月にも1-4と大敗を喫しているが、実はこれがペップがアルテタに勝った最後の試合となっている。それ以来の対戦はアーセナルから見て3勝3分と、直近の6試合では無敗となっているのだ。無敗記録は2023年のコミュニティ・シールド（5-2）から始まっている。23-24シーズンはホームで1-0、アウェイで0-0と1勝1分、24-25シーズンはアウェイでアーセナルがリードしながら早い時間に10人となり、守り切る寸前だったもののアディショナルタイムにジョン・ストーンズがゴールを挙げて2-2のドロー。そして2度目の対戦では5-1で大勝しており、マイルズ・ルイス・スケリーによる“ハーランド煽り”も飛び出した。そして今季最初の試合は1-1のドロー。通算対戦成績ではアーセナルは4勝8敗3分と負け越しているが、直近の成績では圧倒的にアーセナルが優っている。そしてアルテタはグアルディオラと対戦して6戦負けていないサッカー界唯一の監督となっている。果たしてアルテタは、師匠とも呼ぶべきペップをすでに超えているのだろうか。カラバオカップ決勝はアルテタとペップの対戦成績という意味でも注目を集めることになる。