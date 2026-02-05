ダイソーのコレで散らからなくなった！使って戻すが楽になる！地味に便利なアイディア保存容器
商品情報
商品名：重ねられる保存容器 丸型
価格：￥110（税込）
サイズ（約）：9.6cm×10.3cm×9.8cm
内容量：550ml
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480572666
これは地味に便利！ダイソーのアイデアグッズをご紹介
保存容器って便利な反面、スペースを取ってしまうのが地味に厄介ですよね。筆者も調味料や茶葉などを保管するのに活用していますが、キッチンを圧迫したり、収納にも悩んで散らかってしまう始末…なにかいいものないかな〜とダイソーを訪れると、気になる商品を発見しました。
今回ご紹介するのは、その名も『重ねられる保存容器 丸型』。お値段は￥110（税込）です。よくある炭酸飲料のペットボトルのような、手に持つとペコペコとした質感の容器。見た目以上に軽いアイテムです。
一見、普通の保存容器では？と感じてしまいますが、よく見るとフタの形が特徴的なのが分かります。凹んだ作りになっているので、保存容器の底部分をパズルのようにはめ込んで連結できる仕様なんです。また、容器の底に突起があるのもポイント。同シリーズで￥220（税込）の一回り大きいサイズの容器がありましたが、そちらも重ねられます。
そして、フタの側面に凹凸があり、指がかかりやすくて開封しやすいデザインがGOOD。こういった細かい配慮が嬉しいです。
使って戻すが楽ちんに！ダイソーの『重ねられる保存容器 丸型』
早速、調味料を詰め替えていきます。
容器の容量は約550mlです。パッキンはないですが、ねじ口タイプの容器なのでしっかり閉じられます。
容器を重ねるとスッキリ保管できるのが◎
がっちり連結できているので、容器を倒してしまっても安心です。
試しに連結したまま下段のフタを回してみると、問題なく開きました。わざわざ重ねた上の容器を動かす必要がないので楽ちんです♪
今回はダイソーの『重ねられる保存容器 丸型』をご紹介しました。
気になった方はぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。