ダイソーで思わず即買いだった！「後ろ姿に一目ぼれしちゃったよ…」カフェ風メニューが作れる型
商品情報
商品名：デコかわ ごはん de スヤスヤわんこ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480726458
おうちで簡単！カフェ風メニューが作れるグッズ！ダイソーの『デコかわ ごはん de スヤスヤわんこ』
ダイソーでお買い物中に、カフェ風のかわいいメニューが作れるごはん型を発見。
その名も『デコかわ ごはん de スヤスヤわんこ』。
おうちでも気軽に見た目の楽しいごはんが作れそうだなと思い、購入しました。
価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、行楽グッズ売り場に並んでいました。
ぺたんと寝そべったわんこのモチーフで、全体のシルエットが可愛らしいです♡
後ろから見た時の、丸みのあるおしりと、ぺたっと地面に伏せたようなポーズが、なんともたまりません！
容器の裏側には突起があり、水平に自立する作りになっています。
台に置いたままごはんを詰められるので、手元が安定し、ごはんの詰め過ぎも防止できます。
容器にごはんを、細部までしっかり、ぎゅっと詰めるのがキレイに仕上げるコツ。
詰める前に内側を軽く水で濡らしておくと、外すときにごはんがくっつきにくくなります。
ごはんを詰めたら、あとはお皿やお弁当箱にひっくり返して完成です。
少し複雑な形をしているので、キレイに外れるか緊張しましたが、お皿に出して、皿ごと軽く振るとすんなり外れました。
容量は約200gと、かわいい見た目ながらしっかりとした量が入ります。
大人でもちゃんと満足感のあるサイズ感で作れるのが嬉しいですね。
ぺたんと寝そべる姿が可愛い♡ごはんだけでなくスイーツ作りにも◎
おかずを盛り付けて、カフェ風のプレートを作ってみました！
ただ、仕上がりを見てみると、肝心のわんこは頭が小さくて胴体がやや大きめ…？
犬モチーフではありますが、我が家では「キツネ？」「いや、クマでしょ？お腹大きいし…」と、ちょっとした会話が生まれました。
とはいえ、見た目は可愛いので、これはこれでよし！
今回は、ダイソーの『デコかわ ごはん de スヤスヤわんこ』をご紹介しました。
お弁当やおうちごはんに、ちょっとした遊び心を足したいときにぴったりなアイテムです。
食洗機や電子レンジが使えない点は注意が必要ですが、ごはん以外にもゼリーなどのスイーツ作りにも使えるので、いろいろなメニューで活躍します。
気になった方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。