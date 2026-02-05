『本好きの下剋上』シリーズ累計1300万部突破 大人気ビブリア・ファンタジー
TOブックスは、『本好きの下剋上』シリーズが累計1300万部（電子書籍を含む）を突破したことを発表した。
【画像】ローゼマインなどキャラ大集結！『本好きの下剋上』新作の場面カット
本作は、2015年1月25日に第一部の書籍が発売された。発売から10年以上、大人気ビブリア・ファンタジーとしてコミカライズをはじめ、アニメ化やドラマCD、グッズの発売など幅広く展開。今年4月には新作テレビアニメの放送や最新巻の発売も予定している。
司書になる直前に亡くなってしまった女子大生が、中世ヨーロッパ風の異世界で兵士の娘・マインとして目覚める。そこは、本が読みたくても庶民には手の届かない贅沢品だったが、「本が無いなら自分で作ればいい！」と思い通りにいかない環境に苦戦しながらも前世の知識を活かし自分自身の手で「本」を作ることを決意し夢に向かって突き進む物語。
