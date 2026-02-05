ドジャースの大谷翔平選手が日本時間5日、春季キャンプを前にアリゾナ州グレンデールにあるドジャースのキャンプ施設で自主トレを行いました。

日本時間1日、「ドジャースファンフェスタ2026」に出席した際、大谷選手は目標について「（これまでの成績を）混ぜられたら一番良い。盗塁もできて、ホームランも打てて、三振も取れて。全部できれば最高だなと思います」と走攻守全てにおいて上を目指すことをファンに宣言していました。

大谷選手はキャンプ施設に到着すると、ユニフォームを着て、練習フィールドに現れ、MLBのプロモーション用の撮影を20分ほど行いました。

その後、青いTシャツと短パンに着替え自主トレを開始。Tシャツからは昨季同様、右手首まで覆われた肘用のサポーターを着けていました。

メディシンボールなどを使って壁当てをしてウォーミングアップ。ときおりチームメートとも談笑する様子も見られました。その後、練習フィールドに移動して、チームスタッフを相手にキャッチボールを行いました。距離を徐々に延ばして、約70メートル距離をとって遠投も行いました。