ミセス大森元貴のソロ新曲が主題歌、映画『90メートル』本予告解禁 山時聡真＆菅野美穂がW主演【コメントあり】
Mrs. GREEN APPLEのフロントマン・大森元貴が、3月27日公開の映画『90メートル』主題歌「0.2ｍｍ」を書き下ろし。きょう5日、本予告が解禁された。
同映画は、俳優の菅野美穂と山時聡真が演じる母と息子の“選択”を描く物語。西野七瀬、南琴奈、田中偉登も出演する。
直木賞作家・朝井リョウの連作短編小説『少女は卒業しない』を映画化し、商業長編映画の監督デビューを果たした中川駿氏によるオリジナル企画。母親を看病した経験を持つ監督が、自身と自身の母を重ね合わせてキャラクターを作り上げ、半自伝的映画を生み出した。
大森は24日、ソロ活動5周年を記念した1st Mini Album『OITOMA』をリリースする予定で、同曲が収録される。
大森が優しく語るように歌い上げるミドルテンポのバラード曲で、楽曲を書き下ろすにあたり、映画を観た大森は「映画だけど現実的で、強さのある作品だと思いました。その強さには胸が締め付けられる瞬間もありましたが、それも含めてどうしたらリアルに届くのか、ということを試行錯誤した映画なんだろうなと感じました。多くの人が自分の人生と照らし合わせて自分ごととして感じる部分があると思います。月並みな表現になりますが、とてもとても素敵でいい映画です。そしてどんな選択にも痛みが伴うということを映画を観て改めて思い知りました」と語った。
また「主題歌をどう書こうかと悩むほどの難しい題材でした。映画を美談にするのも、説教臭くさせるのも、主題歌の影響がすごくあると思ったので、率直に感じたことを、香ってきた、吹いてきた何かを音にすることに尽力しました。ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました」と楽曲に込めた思いを明かした。
本作で描かれる母と息子は、真逆で矛盾だらけの感情を抱きながら互いを思いやる優しさを持っている。プロデューサー陣は大森の表現が放つ、世界への、人間への優しさを感じ、主題歌をオファーした。
監督は「実際にエンドロールに当ててみた時、作品全体の魅力が格段に上がったように感じました。曲を聴いている間、かつて当たり前だった親子の日常が目に浮かぶようで、だからこそ、現在の佑と美咲の不器用な姿がより切なく、より愛らしく感じられるようになったのだと思います」と称賛。
続けて「映画と主題歌の魅力が上手く重なり合った時に生まれる相乗効果の力を改めて感じさせられる作品になりました。是非たくさんの方に、特に普段は気恥ずかしくて素直になれずにいる親子に、この作品をご覧いただきたいと思います」と思いを明かした。
楽曲を聴いた佑役の山時は、「初めて聴いたとき、曲が流れ始めた瞬間に涙がこぼれました。それまでこらえていた分まで一気に溢れ出すようで、心にそっと寄り添われるような心地よさと、深い安心感がそこにはありました。この楽曲には物語のすべてが詰まっているように感じられ、本編を観終えたあと、背中をさすってもらいながら一緒に振り返る時間を与えてくれる、そんな一曲です」といい、「『90メートル』は、僕の10代の中で最も悩みながら向き合った、ある意味で10代の集大成とも言える作品です。その本当に大切な作品の主題歌を大森さんが担当してくださり、作品という宝物に加えて、もう一つの宝物を受け取ったような気持ちになりました」と喜びを語った。
美咲役の菅野は、「楽曲を聴かせて頂いた時、優しさに心震えました。映画に寄り添ってくださいながらも、大森さんらしい、人生を肯定してくださる世界観で、はじまりはいつもと少し違う歌い方をなさっているのかな？と感じ、やがて優しく前向きで力ある唄声に、希望あるエールを受け取る様な気持ちになりました」とコメントを寄せた。
■コメント全文
●大森元貴
映画だけど現実的で、強さのある作品だと思いました。その強さには胸が締め付けられる瞬間もありましたが、それも含めてどうしたらリアルに届くのか、ということを試行錯誤した映画なんだろうなと感じました。多くの人が自分の人生と照らし合わせて自分ごととして感じる部分があると思います。月並みな表現になりますが、とてもとても素敵でいい映画です。
そしてどんな選択にも痛みが伴うということを映画を観て改めて思い知りました。
主題歌をどう書こうかと悩むほどの難しい題材でした。映画を美談にするのも、説教臭くさせるのも、主題歌の影響がすごくあると思ったので、率直に感じたことを、香ってきた、吹いてきた何かを音にすることに尽力しました。ほんの少しだけ風が吹くように、少しだけ背中が押せればいいなという気持ちで作りました。
●山時聡真
初めて聴いたとき、曲が流れ始めた瞬間に涙がこぼれました。
それまでこらえていた分まで一気に溢れ出すようで、心にそっと寄り添われるような心地よさと、深い安心感がそこにはありました。
この楽曲には物語のすべてが詰まっているように感じられ、本編を観終えたあと、背中をさすってもらいながら一緒に振り返る時間を与えてくれる、そんな一曲です。
『90メートル』は、僕の10代の中で最も悩みながら向き合った、ある意味で10代の集大成とも言える作品です。
その本当に大切な作品の主題歌を大森さんが担当してくださり、作品という宝物に加えて、もう一つの宝物を受け取ったような気持ちになりました。
●菅野美穂
楽曲を聴かせて頂いた時、優しさに心震えました。
映画に寄り添ってくださいながらも、大森さんらしい、人生を肯定してくださる世界観で、
はじまりはいつもと少し違う歌い方をなさっているのかな？と感じ、やがて優しく前向きで力ある唄声に、希望あるエールを受け取る様な気持ちになりました。
●中川駿氏（監督）
「0.2mm」を実際にエンドロールに当ててみた時、作品全体の魅力が格段に上がったように感じました。
曲を聴いている間、かつて当たり前だった親子の日常が目に浮かぶようで、
だからこそ、現在の佑と美咲の不器用な姿がより切なく、より愛らしく感じられるようになったのだと思います。
映画と主題歌の魅力が上手く重なり合った時に生まれる相乗効果の力を改めて感じさせられる作品になりました。
是非たくさんの方に、特に普段は気恥ずかしくて素直になれずにいる親子に、この作品をご覧いただきたいと思います。
