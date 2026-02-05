TOBEからの発表です。

【映像】Number_iがWMEと契約を締結したことを発表

「Number_iが、米国を拠点とする『WME（William Morris Endeavor）』とエージェント契約を締結したことをお知らせいたします。

本契約は、Number_iの海外における活動展開を見据えたエージェント契約であり、今後のグローバルな挑戦に向けた新たな一歩となります。

今回のエージェント契約締結後も、TOBEは引き続きNumber_iのマネジメントを担当し、国内外を問わず、アーティスト活動を共に支えてまいります。

海外でのさらなる活躍を目指し、新たなフィールドに挑戦するNumber_iとともに、TOBEはこれからも歩み続けてまいります。

引き続き、温かいご声援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」

【Number_iコメント】

「今回、WMEの皆さんとご一緒できることになり、嬉しく思っております。新しい環境で自分たちの可能性や表現の幅をさらに広げていけると感じています。今後とも応援よろしくお願いします」

（『ABEMA NEWS』より）