俳優・坂上忍（58）が5日放送のTOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）にゲスト出演。毎朝見ている情報番組を明かす場面があった。

パーソナリティーの元テレビ朝日社員・玉川徹氏が「私のことはご存じでした？」と質問すると、坂上は「いやもう、毎朝見てます」と玉川氏がコメンテーターを務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）を毎朝見ていると明かした。

そんな中、「一つ玉川さんに言いたかったこと」があるとし、「あの番組、本当に面白いんですけど、オープニングの動物、興味持っているおじさん、どんだけいるんだろうって。玉川さんとか羽鳥くんですよ。羽鳥くんは“はぁ〜”“ふぅ〜ん”とか。で、玉川さんは凄く頑張って明るくおっしゃっていますけど、あれ、あんなとこで無理する必要ないですから」と指摘した。

これに、玉川氏は「動物好きなんですよ、僕。（無理は）してない」とキッパリ。

坂上は玉川氏の印象については「ちゃんと番組背負ってらっしゃるなーって、凄いなって思って見ています」と見解。「テレビでリスク負って、ラジオで負って、ホント玉川さん60（歳）過ぎてよくやってますね」とした。司会の羽鳥慎一アナウンサーについては「あの方は本当に優秀なデーモンだと思っている。素晴らしい人だと思っている」と語った。