タレント山口もえ（48）が、4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。夫の爆笑問題、田中裕二（61）のアナログぶりを明かした。

今回は「笑いあり涙あり！年の差婚のリアル」がテーマ。夫と10歳以上の年の差がある女性芸能人が集まった。

山口は「うちの夫もすごいアナログなんですよ」と言い、「結婚するまで電車に乗る時、切符だったんですね」と話した。「交通系ICを教えてあげたら、目をまん丸にして喜んでいました」。

さらに「家電を本当は新しい家電にしたいんですけど、電子レンジとかも今だに、（ダイヤルを）回して時間を（設定する）。じゃないと使えないんです」と田中の様子を話した。「タッチパネル式の最新家電が欲しいんだけど、『僕は使いこなせる自信がない』って言って」。

MCの上田晋也（55）が「あんなの1回覚えればね」と言うと、山口は「全然覚えようとしなくて。やっと、結婚10年かかって炊飯器のボタンが押せるようになったんです」。出演者がどよめくと、上田は「先輩に失礼だけど、あいつそんなバカだったっけ？」。周囲が爆笑する中、山口も苦笑いした。