北海道の冬の味覚を堪能できる豪華ブッフェ

「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」2階にあるオールデイダイニング「コンパス」では、「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」が開催されています。十勝地方と道央エリアに焦点を当て、北海道の豊かな食文化を存分に味わえる多彩なメニューが食べ放題！

新たな食材を追求するため、シェフが現地まで赴いたそう。こだわりぬいたグルメの数々をご紹介します。

北海道産黒毛和牛 e びーふのタタキ

ここからは「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」で提供される限定メニューの一部をご紹介します！

「北海道産黒毛和牛eびーふのタタキ」は、100％国産飼料（うち90％以上が北海道産）で育った牛を“タタキ”に仕立てることで、食べた瞬間に豊かな風味が口いっぱいに広がります。

厚真ファーム 米愛豚（まいらぶた）の クルート焼き

今回初登場となる道央・厚真町の“幻のブランド豚” 「米愛豚（まいらぶた）」は、北海道産米「ななつぼし」を食べて育ったため、脂身は上品な甘さを帯び、赤身は柔らかく澄んだ味わいが特長。魅力を閉じ込めるためクルート焼きに仕上げることで、外側は香ばしく、中はしっとりとジューシーな味わいに。

寿司 戸井本まぐろ

希少価値の高いブランドまぐろ「戸井 本まぐろ」は、実は青森県・大間のまぐろと同じ漁場で水揚げされています。

ハスカップとマスカルポーネと生ハムの アンサンブル

ハスカップを使用した カクテル紫雫（左）モクテル紫霧（右）

さらに、北海道・厚真町はスーパーフードとして注目されるハスカップの生産量が日本一。栄養豊かなハスカップを用いた料理やデザート、ドリンクの数々は北海道の恵みを余すところなく感じさせてくれます。

札幌名物シメパフェ

ブッフェの締めくくりには、札幌・すすきの発祥の「シメパフェ」を。冬でもアイスを楽しむ北海道の食文化が生んだ一品で、好きなトッピングで自分だけの一皿に仕上げることができます。

いかがでしたでしょうか。横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズで開催中の「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」では、ここでしか食べられない限定メニューが盛りだくさん！ 味覚の宝庫・北海道グルメを堪能すれば旅行した気分を味わえちゃうかも。

■冬の北海道フェア〜十勝・道央〜 限定メニュー 一例

・札幌名物ラーメンサラダ コンパス特製ゴマだれ

・サクラマスの炙り 春菊のピューレと共に

・ハスカップとマスカルポーネと生ハムのアンサンブル

・なまら十勝野 長芋のタラモサラダ

・蟹とコーンのブランマンジェ

・砂肝のコンフィとキノコマリネ

・モッツァレラチーズのカプレーゼ コンパススタイル

・ウニの冷製フラン（平日ランチを除く）

・北海道産黒毛和牛eびーふのタタキ

アイヌネギとオリーブのコンディマン（平日ランチを除く）

・半田ファーム 本日のチーズ（平日ランチを除く）

・シェフおすすめチーズとドライフルーツのコンポート盛合せ（平日ランチを除く）

・コンパスシグネチャーメニューのローストビーフ 北海道産山わさび入りソースなど

・旭川上田畜産 手仕込みジンギスカン

・中札内 田舎どりコンフィ

・厚真ファーム 米愛豚（まいらぶた）のクルート焼き

・氷室熟成“あつまいも”のじゃがバター 塩辛添え

・ジンギスカンザンギ

・北海道産鱈とあさりの白ワイン蒸し 柚子風味ブールブランソース

・なまら十勝野 長芋とジャンボマッシュの星屑昆布を使った ブルギニョンバター焼き

・北海道コーンと蟹のパエリア

・函館大沼牛の石焼ステーキ（平日ランチを除く）

・札幌名物スープカレー 牛バラ肉を使ったコンパススタイル

・サーモンのクリームスパゲッティ

・カキとベーコンの和風スパゲッティー

・大沼牛入りこだわりボロネーゼ

・北海道産モッツァレラチーズと甘海老のアメリケーヌピザ

・札幌名物 濃厚味噌ラーメン

・えびそば

・むかわ町中澤農園 だるま芋のとろろそば(冷)

・日高昆布出し きつねうどん(温)

・北海道 豚肉の粗挽き焼売

・北海道 コーンしゅうまい

・牛すね肉の冷菜

・柔らか蒸し鶏 三升漬けとザーサイソース（温）

・なまら十勝野 ゆり根入り茶わん蒸し

・北海道名物 いかめし

・カスベと足寄ラワンぶきの煮付け

・ガリっといももち 海苔バター醤油

・たちかま わさび醬油（平日ランチを除く）

・ほたてのバター焼き レモン醤油（平日ランチを除く）

・北海道珍味の盛合せ（平日ランチを除く）

・勝手丼（平日ランチ限定）

・寿司（平日ランチを除く）

戸井本まぐろ（一皿2貫限定）／ブリ／肉寿司 北海道産山わさび添え

ヒラメ／ニシン／薬膳サーモン

・天ぷら

むかわ町中澤農園 だるま芋／

鱈のすり身とコーンの天ぷら(コーンボール)

北海道産モッツァレラチーズ

・トウモロコシのポタージュ

・花咲蟹の味噌汁

・イクラ丼（平日ランチを除く）

・帯広豚丼

・北海道産鮭と魚介のコトリヤード 味噌風味の焼きリゾット添え

・北海道産米“ななつぼし”

・十勝鹿追町カントリーホーム風景の牛乳使用 北海道牧場プリン

・北海道生乳を使った 季節のショートケーキ

・七飯町のリンゴを使った アップルパイ

・ハスカップ レアチーズケーキ

・シマエナガ 大福

・北海道大納言 抹茶ティラミス

・ホワイトチョコのムース フルーツソース

・チョコレートケーキ 生キャラメルソース

・シマエナガ イチゴもなか

・札幌名物シメパフェ

・北海道アイス各種

・本ずわい蟹 蟹酢添え（平日ランチを除く）

■お飲み物 限定メニュー 一例

〜クラフトビール〜

・網走ビール 流氷DRAFT

〜ワイン〜

・北島秀樹 ツヴァイゲルトレーベ（赤）／北島秀樹 ケルナー（白）

・グランポレール 余市 ツヴァイゲルトレーベ（赤）／ケルナー（白）

・十勝ワイン キャンベル ロゼ

・はこだてわいん とまこまいあつま ハスカップワイン

〜日本酒〜

・上川大雪酒造 十勝 本醸造

〜焼酎〜

・札幌酒精工業 喜多里 （芋／麦）

〜カクテル（モクテル）〜

ハスカップを使用したオリジナルカクテル／モクテルです。

・オリジナルカクテル 紫雫（しずく）

・オリジナルモクテル 紫霧（しぎり）

※アップルジュース／ウーロン茶／コーヒー／紅茶なども



■横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ「冬の北海道フェア〜十勝・道央〜」

期間：開催中〜2026年4月10日（金）

場所：オールデイダイニング「コンパス」（2F）

時間：ランチ 11時30分〜16時、

ディナー 17時30分〜21時30分（土・日曜、祝日 17時〜）

料金：ランチ（平日）大人6200円、子ども3000円、シニア5000円

ランチ（土日祝）・ディナー（全日）大人9300円、子ども4500円、シニア7500円

※子ども：4歳から小学生／シニア：62歳以上

※料金はサービス料・消費税込み

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、または盛り付け等が変わる場合がございます。

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。

Text：中川葉月

