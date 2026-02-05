1児の母・木村文乃、有名店再現料理に絶賛の声「お店みたい」「豪華な定食」
【モデルプレス＝2026/02/05】女優の木村文乃が2月4日、自身のInstagramを更新。取り寄せた品で作った再現料理を披露した。
【写真】1児の母・38歳女優「豪華な定食」6品並んだ有名店再現メニュー
木村は「＃豚捨 からお取り寄せした牛皿」「キャベ千サラダ、トマト」「ほうれん草のおひたし」「かぼちゃの煮付け」「切り昆布と笹かまの明太炒り煮」「お豆腐とナスのおみそ汁」「寝かせ玄米ごはん」とメニューを説明。「美味しすぎた牛皿をお肉とタレをお取り寄せして再現！」と続け、老舗和牛専門店・捨豚の料理を再現したショットを投稿した。
「やっぱりお店のようにはいかないけど気付いたらペロッと食べれてしまう好みのお味でお気に入り」と、大きめに切った玉ねぎと牛肉で作った再現料理についてコメントしている。
この投稿には「お店みたい」「絶対美味しいやつ」「豪華な定食」「作ってみたい」などといった反響が寄せられている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
