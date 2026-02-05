2児の母・小沢真珠「鬼のパンツ柄」手作り恵方巻きが話題「売り物かと」「遊び心あるアイデア素敵」
【モデルプレス＝2026/02/05】女優の小沢真珠が2月4日、自身のInstagramを更新。節分の手料理を披露した。
また「娘達は残った酢飯と具材で自分達でも恵方巻きを作って楽しんでました」と、娘達が節分を楽しんだことを振り返った。
【写真】2児の母・49歳女優「売り物かと思った」鬼のパンツ柄恵方巻がハイクオリティ
◆小沢真珠「鬼のパンツ柄」恵方巻きショット公開
小沢は「昨日の節分の恵方巻きは鬼のパンツ柄にしました」とつづり、卵と海苔で作られた節分の恵方巻きの写真を公開。続く写真では「厚揚げで豆まきの枡も作りました」のコメント通り、厚揚げをくりぬいて中に煮豆を詰めた工夫たっぷりの節分料理となっている。
◆小沢真珠の手料理に反響
この投稿には「クオリティ高すぎ」「売り物かと思った」「作り方教えてほしい」「遊び心あるアイデア素敵」などといった声が寄せられている。
小沢は2014年に都内のクリニックに勤務する歯科医の男性と結婚し、同年8月に第1子となる長女、2016年10月に次女を出産した。（modelpress編集部）
