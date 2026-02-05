岩井勇気、澤部佑／ハライチ、神田愛花（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2026/02/05】2月5日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）が放送された。レギュラーを務める元フジテレビアナウンサーでタレント・白河れいの代打ゲストが話題を集めている。

【写真】「ぽかぽか」代打出演話題の坂道出身美女

◆「ぽかぽか」代打ゲストが話題


白河は2月7日からスタートする舞台「プレゼント・ラフター」に出演するため、5週にわたって同番組を欠席。代打として元日向坂46の齊藤京子が出演することとなった。

5週の出演となることから、冒頭から「暇だったんですね！」とツッコまれる場面もありつつ、映画「教場 Requiem」（2月20日公開）の出演について触れられると、「2月20日なのでぜひ！」と笑顔で呼びかけていた。

◆「ぽかぽか」代打ゲストに反響相次ぐ


この投稿にファンからは「5週も見れるの嬉しすぎる」「まさかのきょんこ！」「美しすぎる」「豪華」「楽しみにしてます！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）

情報：フジテレビ

【Not Sponsored 記事】