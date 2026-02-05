「ぽかぽか」5週代打出演決定の坂道グループ出身美女に反響相次ぐ「豪華」「美しすぎる」
【モデルプレス＝2026/02/05】2月5日、フジテレビ系お昼のバラエティ番組「ぽかぽか」（毎週月〜金曜ひる11時50分〜）が放送された。レギュラーを務める元フジテレビアナウンサーでタレント・白河れいの代打ゲストが話題を集めている。
白河は2月7日からスタートする舞台「プレゼント・ラフター」に出演するため、5週にわたって同番組を欠席。代打として元日向坂46の齊藤京子が出演することとなった。
5週の出演となることから、冒頭から「暇だったんですね！」とツッコまれる場面もありつつ、映画「教場 Requiem」（2月20日公開）の出演について触れられると、「2月20日なのでぜひ！」と笑顔で呼びかけていた。
この投稿にファンからは「5週も見れるの嬉しすぎる」「まさかのきょんこ！」「美しすぎる」「豪華」「楽しみにしてます！」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：フジテレビ
【Not Sponsored 記事】
◆「ぽかぽか」代打ゲストが話題
◆「ぽかぽか」代打ゲストに反響相次ぐ
