真山景子、若い頃の父母＆息子にそっくりな幼少期写真公開「美少女すぎて衝撃」「3世代似てる」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】モデルの真山景子が2月3日、自身のInstagramを更新。若い頃の父母と息子にそっくりな幼少期の姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】47歳ママモデル「美少女すぎて衝撃」目鼻立ちくっきりな幼少期写真
真山は「父と母の若い頃の写真 わたしは父親似です」と懐かしの家族写真を公開。「母は、昔から目鼻立ちのハッキリした綺麗な人でした。大人になって少し母親の面影も出て来たけど、基本的にパーツは父親似のわたしです笑笑」と顔の作りについて紹介した。
別の投稿では「そしてこれがわたしの幼稚園か小学校一年生かそれくらいの時」と、カメラを見つめる自身の過去写真を公開。息子・エイトくんにそっくりなことから「えいと女装バージョンではないよ」と茶目っ気たっぷりにつづっている。
この投稿に「モデルの道が約束されてる美しさ」「美少女すぎて衝撃」「オーラがすごい」「美男美女夫婦」「3世代似てる」などと話題を集めている。
真山は2012年に元俳優の北村栄基さんと結婚し、同年に第1子となる男児を出産。2021年には、離婚を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】47歳ママモデル「美少女すぎて衝撃」目鼻立ちくっきりな幼少期写真
◆真山景子、若い頃の父母＆息子にそっくりな幼少期の姿披露
真山は「父と母の若い頃の写真 わたしは父親似です」と懐かしの家族写真を公開。「母は、昔から目鼻立ちのハッキリした綺麗な人でした。大人になって少し母親の面影も出て来たけど、基本的にパーツは父親似のわたしです笑笑」と顔の作りについて紹介した。
◆真山景子の投稿に反響
この投稿に「モデルの道が約束されてる美しさ」「美少女すぎて衝撃」「オーラがすごい」「美男美女夫婦」「3世代似てる」などと話題を集めている。
真山は2012年に元俳優の北村栄基さんと結婚し、同年に第1子となる男児を出産。2021年には、離婚を公表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】