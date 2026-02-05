うどーなつが値段そのまま5個→8個に増量! 「ベリーベリーディップソース」の無料配布も【丸亀製麺のバレンタイン】

讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、バレンタインシーズンに合わせた2つのプレゼント企画を全国の店舗で実施する。

2026年2月9日から15日までの7日間、「丸亀うどーなつ」1袋通常5個入りを3個増量し、値段そのままで提供する。また、3月2日までの間、「丸亀うどーなつ」購入者を対象に、「ベリーベリーディップソース」を無料で配布する。

【販売中のうどーなつの画像はこちら】濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味/しあわせミルク味、定番のきなこ味/きび糖味の全4種

程よい甘酸っぱさの「ベリーベリーディップソース」は、『濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味/しあわせミルク味』との組み合わせがおすすめだという。生地に生チョコとチョコの2種を練り込み、外側にチョコソースとパウダーをかけた“チョコづくし”な味わいに、ベリーのフルーティーな酸味が加わり、華やかな風味が広がる。

〈「丸亀うどーなつ」3個増量〉

【実施期間】

2026年2月9日〜2月15日の7日間

【対象商品(各税込)】

･丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味(370円)

･丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味(370円)

･丸亀うどーなつ きなこ味(300円)

･丸亀うどーなつ きび糖味(300円)

※一部店舗では販売していない。

※『丸亀お子さまもちもちセット』各種セットは対象外。

〈「ベリーベリーディップソース」無料配布〉

【配布期間】

配布中〜2026年3月2日

※無くなり次第終了

【対象商品(各税込)】

･丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味(370円)

･丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味(370円)

･丸亀うどーなつ きなこ味(300円)

･丸亀うどーなつ きび糖味(300円)

【配布条件】

「丸亀うどーなつ」各種1袋につき、「ベリーベリーディップソース」を1つ無料で付ける。

※一部店舗では販売していない。

※『丸亀お子さまもちもちセット』各種セットは対象外。

※ディップソースは要冷蔵。

「ベリーベリーディップソース」無料配布

【販売中のうどーなつの画像はこちら】濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味/しあわせミルク味、定番のきなこ味/きび糖味の全4種

〈現在販売中のうどーなつ(各税込)〉

◆『丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味』370円

生地の中に生チョコとチョコの2種を練り込み、外側にはチョコソースをかけて“濃厚ダブルチョコ”仕立てにした。仕上げには特製チョコレート味パウダーをかけ、チョコづくしの濃厚な味わいが楽しめる。

◆『丸亀うどーなつ 濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味』370円

生地の中に生チョコとチョコの2種を練り込み、外側にはホワイトチョコソースをかけて“濃厚ダブルチョコ”仕立てにした。仕上げには特製ミルク味パウダーをかけ、ミルキーでまろやかな味わいが楽しめる。

◆『丸亀うどーなつ きなこ味』300円

ふんわり香ばしいきなこときび糖を黄金比でブレンドし、程よい甘さに仕立てた。

◆『丸亀うどーなつ きび糖味』300円

さとうきびのまろやかな甘さが楽しめる、素朴な味わい。