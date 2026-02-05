【大阪王将】500円ごとに100円還元する「チケットバックキャンペーン」開催

餃子専門店「大阪王将」は、2月6日から15日までの期間限定で、「チケットバックキャンペーン」を開催する。利用代金500円（税込）ごとに、100円チケット1枚がもらえる。

大阪王将は、物価上昇が続く中での“生活応援キャンペーン”として、本企画を実施するとしている。

「大阪王将チケットバックキャンペーン」は、期間中に店内飲食またはテイクアウトを利用すると、税込500円ごとに100円チケットを1枚プレゼントするというもの。例えば、税込1,000円の注文であれば、100円チケットを2枚受け取ることができる。なお、デリバリーおよび公式アプリからのテイクアウト注文は対象外となる。

【この記事のすべての画像(6点)を見る】大阪王将 2月6日から登場「恋するラムトンジンギスカン」「生姜まみれのラムトンジンギスカン」など

大阪王将「チケットバックキャンペーン」100円チケット

キャンペーンで配布される100円チケットは、裏面に記載された発行店舗のみで利用可能。会計時に税込500円ごとに1枚使用でき、使用期限は2月16日〜4月30日までとなっている。

キャンペーンは、一部店舗を除く国内の「大阪王将」で実施される。対象店舗の詳細は、公式ウェブサイトで確認できる。

100円チケットは、看板メニューの「元祖焼餃子」をはじめ、定番メニュー「中華そば」「五目炒飯」「ふわとろ天津飯」はもちろん、2月6日から期間限定で登場する「ラムトンジンギスカン」シリーズにも利用できる。