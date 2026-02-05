Æü¾ï¤Ø¤ÎÉÔ°Â¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù°´¶¡Ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý
Æü¾ï¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ä¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë·ù°´¶¤ä¼«¸ÊÄ¨È³Åª¤Ê´¶¾ð¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ÊÇº¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Å¯³Ø¼Ô¤Î±Ê°æÎè°á¤µ¤ó¤ÈÀº¿ÀÉÂÍý³Ø¼Ô¤Î¾¾ËÜÂîÌé¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£ÂÐÏÃ¤¹¤ëÅ¯³Ø¼Ô¡¦±Ê°æÎè°á
¤Ê¤¬¤¤¡¦¤ì¤¤¡¡¿Í¡¹¤È¹Í¤¨¹ç¤¤¡¢Ê¹¤¹ç¤¦ÂÐÏÃ¤Î¾ì¤òÇ¯´Ö300²ó¤Û¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÀïÁè¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ½¸½¤òÄÌ¤·¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ë¼Ì¿¿²È¡¦È¬ÌÚºé¤µ¤ó¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¤»¤ó¤½¤¦¤Ã¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ê¤É¤Ç¤â³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤³¤ì¤¬¤½¤¦¤Ê¤Î¤«¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
¤Þ¤Ä¤â¤È¡¦¤¿¤¯¤ä¡¡µþÅÔÂç³ØÂç³Ø±¡¿Í´Ö¡¦´Ä¶³Ø¸¦µæ²ÊÁí¹ç¿Í´Ö³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£¥É¥¤¥Ä¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÀº¿ÀÉÂÍý³Ø¤ò´ðÈ×¤Ë¡¢Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¤ò¸¦µæ¤¹¤ëÀº¿À²Ê°å¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¼Ð¤áÏÀ¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥é¥«¥ó¡¡¥Õ¥í¥¤¥È¤Ø¤Î²óµ¢¡Ù¡Ê´äÇÈ¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¡£
Q. ²¿»ö¤Ë¤â´èÄ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¹¤°¤ËÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹
A. ´¶¾ð¤Îº¬¤Ã¤³¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ç¿´¤òÆ°¤«¤¹
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢±Ê°æ¤µ¤ó¤¬Å¯³ØÂÐÏÃ¤Î¾ì¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¡¢30ÂåÈ¾¤Ð¤Î½÷À¤«¤é¤ÎÌä¤¤¡£20Âå¤Îº¢¤ÏÁ°¸þ¤¤Ç¹ÔÆ°Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤Ë¤Ä¤ì¡¢²¿»ö¤â¤¹¤°¤ËÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡Ö¾è¤ëÍ½Äê¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤µ¤µ¤ä¤«¤ÇÀÚ¼Â¤Ê¡È¼ê¤ÎÊ¿¥µ¥¤¥º¤ÎÌä¤¤¡É¤Ï»×¤ï¤ÌÈ¯¸«¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ°Õ³°¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö´èÄ¥¤ë¡×¤È¡ÖÄü¤á¤ë¡×¤É¤Á¤é¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ë¤«¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¿Í¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÖÄü¤á¤ë¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤½¤ì¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Èà½÷¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÄü¤á¤ë¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¤É¤¦°·¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤º¸ÍÏÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤òÇÓ½ü¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤¦¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ºÇ½ªÅª¤ËÈà½÷¤Ï¡¢Äü¤á¤ë¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¡Ö¼¹Ãå¤¬¾Ã¤¨¤ÆÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡Ö¡Ø¤¹¤°Äü¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÉ½ÌÌ¤À¤±¤ÇÂª¤¨¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Çº¤ß¤Ë¤ÏÉ¬¤º¤½¤Î¿Í¤Ê¤ê¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÇº¤ß¤Ç¤â¤¸¤Ã¤¯¤ê¤Û¤É¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¿´¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¢¤ì¤³¤ìÏÃ¤·¤Ê¤¬¤éÆ¬¤¬À°Íý¤µ¤ì¡¢Í½´ü¤»¤Ìµ¤¤Å¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤³¤È¤ËËÜ¿Í¤â¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤¬ÂÐÏÃ¤ÎÂé¸ïÌ£¤Ç¤¹¡£¿Í¤Ï»ëÅÀ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¡£Çº¤ß¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»þ¤â»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×Äü¤á¤ë´¶¾ð¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤«¹Í¤¨¤ë¡£¾®¤µ¤Ê¥â¥ä¥â¥ä¤ò¿¼·¡¤ê¤¹¤ë¡£Çº¤ß¤òÐíâ×¤·¤Æ¤ß¤ë¡£
Q. ÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤Ê¤ÉÀ¸³è¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
A. ²áµî¤Î¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤«¤é¾úÀ®¤µ¤ì¤¿¶ì¼ê°Õ¼±¤«¤â
¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¥â¥ä¥â¥ä¤Ï¡¢Àº¿ÀÊ¬ÀÏ¤Î¸«ÃÏ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÇº¤ß¤¬°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢º¬ËÜÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ÏÆ±¤¸¡×¤È¾¾ËÜ¤µ¤ó¡£
¡Ö¡ØÀ¸³è¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê²¿¤«¤ÎÎØ³Ô¤¯¤é¤¤¤Ï¸«¤¨»Ï¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ò¤ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¶á¤Ï¤³¤ó¤ÊÇº¤ß¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢¡ØADHD¡ÊÃí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°¾É¡Ë¡Ù¤òµ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¸«¤¹¤ë¤ÈÇ¼ÆÀ´¶¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿°å»Õ¤Î¿ÇÃÇ¤â¼õ¤±¤º¡¢»þÎ®¤Î¸ÀÀâ¤ò±ÆÝ¤ß¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢ÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤ò¼«Ê¬¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤Ë¶±¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤Ï¤êÂ¾¼Ô¤ËÏÃ¤¹¤Î¤¬Í¸ú¤Ç¡¢ÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Î¾¿Æ¤È¤Î´Ø·¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¤Îµ¤¤Å¤¤òÆÀ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
À¸³è¤Î´ðËÜÅª¤Ê¤³¤È¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢²È»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶ì¼ê°Õ¼±¤ÏÊì¿Æ¤È´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢Ìò½ê¤Ø¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ê¤É»öÌ³ºî¶È¤Ë´Ø¤ï¤ëµñÈÝ´¶¤Ï¡¢¡ÈÉã¿ÆÅª¤Ê¤â¤Î¡É¤Ø¤Î¶²¤ì¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£
¡Ö»öÌ³ºî¶È¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ð¼Ò²ñÅª¤Ê¥ë¡¼¥ë¤Î¾ÝÄ§¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤¬»öÌ³ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¾õ¶·¤ò¿Í¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¡ØÈÑ¤ï¤·¤¤¡ª¡Ù¤Ê¤É¡¢Éã¿Æ¤Î¸ýÊÊ¤ä¸À¤¤²ó¤·¤¬Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¤È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤È¤¹¤ë¤È¡¢¶²¤ì¤Î¼ÂÂÖ¤Ï»öÌ³ºî¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÇØ¸å¤Ë¤¢¤ë¡ÈÉã¤Ê¤ë¤â¤Î¡É¤È¤Î´Ø·¸¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤·¤«¤·¡¢Éã¿Æ¤äÊì¿Æ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÃæ¤Çºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¡£¡È»×¤¤¹þ¤ß¡É¤ò²ò¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¾è¤ê±Û¤¨¤ë½Ñ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¶ì¼ê°Õ¼±¤Ï¡ÈÂç»ö¤Ê²¿¤«¡É¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë°õ¡£¤Ê¤¼ÁÝ½ü¤äÊÒÉÕ¤±¤¬¶ì¼ê¤Ê¤Î¤«¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤ß¤ë¡£¿Æ¤Î¡È¥¤¥á¡¼¥¸¡É¤Î¼öÇû¤«¤é²ò¤Êü¤¿¤ì¤è¤¦¡£
¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Õ¥¯¥¤¥Ê¥Ä¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦·§ºäËãÈþ¡Ê±Ê°æ¤µ¤ó¡Ë¡¡ÊÝ¼êßÀÆàÈþ¡Ê¾¾ËÜ¤µ¤ó¡Ë
anan 2481¹æ¡Ê2026Ç¯1·î28ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê