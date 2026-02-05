ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」より新レーベル「一番くじちょこっと」が展開「一番くじONLINE」と「一番くじ公式ショップ」にて販売
BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ」より新レーベル「一番くじちょこっと」を2月5日に発表した。
「一番くじちょこっと」はいつでもお手軽に“ちょこっと”くじを楽しむことを目的とした「一番くじ」の新レーベル。700円台が主流である従来の「一番くじ」よりも低価格帯で展開。さらに、1商品の等級数を従来よりも少なく設定され、最後のくじを引くと手に入る特別な「ラストワン賞」に出会いやすくなるなど、より手軽でわかりやすい魅力を追求している。
また、トレンドのキャラクターグッズをいち早く展開していくことも「一番くじちょこっと」の特徴となっている。
オンラインストア「一番くじONLINE」と「一番くじ公式ショップ」にて販売する。また、「一番くじ公式ショップ」では、2026年春より、「ICHIBAN CUBE」を使用した新しい購入体験を順次展開を予定している。
2月6日発売の「一番くじちょこっと 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ」を皮切りに、アニメ、芸能系などさまざまなIPを順次展開する。
一番くじちょこっと 銀河特急 ミルキー☆サブウェイ
2月6日より順次発売予定
価格：1回650円
一番くじちょこっと 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』
3月30日より順次発売予定
価格：1回650円
一番くじちょこっと 魔法の姉妹ルルットリリィ＆魔法の天使クリィミーマミ
4月20日より順次発売予定
価格：1回590円
一番くじちょこっと いぬとの暮らし illustration by てらおかなつみ
5月より順次発売予定
価格：1回550円
一番くじちょこっと マリッジトキシン
2026年展開予定
一番くじちょこっと mojojojo
2026年展開予定
(C)亀山陽平／タイタン工業
(C) 2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト (C)藤本タツキ／集英社
(C)ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
(C)ぴえろ
(C) natsumi teraoka