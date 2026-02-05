ココリコ遠藤の妻、次男の退院報告＆元気すぎる様子に驚き
お笑いコンビ・ココリコの遠藤章造の妻・まさみさんが３日、オフィシャルブログを更新。過剰歯抜歯の手術を終え退院した８歳の次男の思わぬ様子を明かした。
2015年12月に遠藤と結婚し、９歳の長男・空楽くん、次男・歌楽くんと２人の息子を育てているまさみさん。これまでもブログでは、自身の誕生日を祝う家族の写真や自宅のプール開きの様子など日常の様子を発信している。
１月30日に「おかえり」と題して更新したブログにて、手術室から戻ってきた次男について「まだ麻酔から覚めていなくて 爆睡中」と報告。その後、目を覚ました次男の第一声が「ママー！！ お腹空いて 死にそうだよ！ なんか食べさせて」と痛みではなく“空腹”だったことを明かし、用意していたゼリー飲料やおにぎり、パンをすべて平らげたことに安堵していた。
この日、「なんてこと？」と題してブログを更新。まさみさんは「我が家の次男君 麻酔から覚めた後 歩行訓練もバッチリで主治医の先生からも許可が出て無事に退院できました！」と報告。手術については「思っていたよりも過剰歯が奥にあった為 想定していたよりも広範囲で切開しました。麻酔が切れた後に痛みが出てくるかもしれないので安静にしてください。 全身麻酔をして体も疲れていて術後で免疫力も下がっているので体調に気をつけて下さいね」と医師から説明を受けたことを明かし「家でゆっくりしようねーって話していた」と安静に過ごす予定だったことを振り返った。
しかし、予想は大きく外れたようで「さすがに手術後だし痛みもあるだろうしいくらヤンチャな次男君でも今日ばかりは静かなはず…」という予想はあっさり裏切られ、 「んなわけなかった」と一言。「あなた手術したんですよね？って100回くらい聞きたいくらい家で暴れてたよ」と術後とは思えないほど元気な次男の様子をユーモアたっぷりにつづり、その様子を公開。
幸いにも「麻酔が切れた後の痛みはあんまりなかったみたいだし 麻酔による副作用もほとんど出なくて一安心」と体調面では大きな問題はなかったといい「子供って痛み感じないわけ？ うちの子だけ？」と母としての率直な疑問ものぞかせた。
最後は「何はともあれ 無事に終わってよかったです！」と胸をなで下ろしつつ、「抜糸まで大人しくしていてくれー！！」と願いを込め、ブログを締めくくっている。
