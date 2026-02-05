内閣府が公開した「令和7年版高齢社会白書」によると、令和6年10月1日時点での65歳以上人口は3624万人で、総人口に占める割合は29.3%だったそうです。超高齢社会といわれるなか、高齢者医療の現場に長年携わる精神科医・和田秀樹先生は「現実は『高齢者に優しい社会』とは程遠い。社会全体で尊ぶどころか、『高齢者ぎらい』の空気を醸成しているのが現状」と指摘しています。そこで今回は、和田先生の新著『「高齢者ぎらい」という病』より一部を抜粋してお届けします。

高齢者差別が「当たり前のこと」になっている異常事態

自分自身の権利が制限されることに対して強い異議を唱える文化が育っていないことは、結果として「他人の権利を奪うこと」に鈍感な社会を生み出します。

そしてこのような社会的な鈍感さが顕著に表れているのが、まさに高齢者への扱いです。

高齢者の自由や権利を簡単に制限することや高齢者を軽視するような発言や態度がメディアや日常生活で公然と口にされることを「差別」として認識しようとする人はほとんどおらず、「年を取っているんだから仕方ない」という空気の中、それらがあっさりと正当化されているのです。

たとえば、求人票に年齢制限を明記することは、２００７年の雇用対策法改正によってようやく「原則として禁止」とされましたが、いまだに年齢差別が公然と行われているのは周知の事実です。表向きは法改正によって是正されたように見えても、社会の意識や慣行がまったく追いついておらず、面接の場でも「もう少し若い人を探している」といった発言が平然と交わされていたりします。

本来、採用の判断基準になるべきは、応募者の能力や適性です。にもかかわらず、年齢だけで可能性を狭められる人が多く存在しているのが現実です。

アメリカの年齢差別禁止法

しかも、これほど明白な差別に対して社会的な問題意識はほとんど共有されていません。

欧米ではこうした年齢による差別は、明確に法律で禁じられています。

アメリカではすでに１９６７年に雇用における年齢差別禁止法が制定され、高齢者に対する差別的な発言はヘイトスピーチと同じように法的な規制対象とされるべき重大な問題として扱われます。

だから、たとえば人の年齢を根拠に社会的な地位や職業的能力を否定するような発言は、公共の場では許されませんし、年齢を理由に採用や昇進の機会を奪うことは、企業にとって重大な違法行為です。

一方、日本では……

つまり、年齢差別は「社会的に許されない言動」として強い規範が確立されているのです。

そもそも日本には、包括的な年齢差別禁止法が存在していません。



だから、雇用対策法によって「求人広告に年齢制限を明記しないように」と定めたとしても、その実効性は極めて限定的なのです。

結果、採用現場では年齢によるふるい落としが日常的に行われ、それを是正しようという社会的な圧力もほとんどありません。

多くの人が「当然のこと」として受け止めている

さらに問題なのは、こうした差別を多くの人が「当然のこと」として受け止めている点です。年齢による不利益を被っている当事者ですら、「仕方ない」と諦めてしまうケースが少なくありません。つまり、自分たちの権利が軽んじられることにすっかり慣れてしまっているのです。

高齢者差別というのは、権利を奪うことにも、奪われることにも鈍感な日本の社会のありようを象徴する鏡です。

この社会的な「鈍感さ」が続く限り、奪われるのは高齢者の権利だけではありません。誰もが、いつでも、その対象になり得るのです。

