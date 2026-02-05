厚生労働省が2022年に発表した「人口動態統計」によると、同居期間が20年以上の夫婦の離婚割合は上昇傾向にあるそうです。一方で、夫婦間で不満が募っていても離婚にまでは至らなかったり、関係を再構築したりするケースもあります。そこで今回は、朝日新聞取材班が熟年離婚の実態についてまとめた『ルポ 熟年離婚』から抜粋し、ご紹介します。

【書影】令和ニッポンの「熟年離婚」を追った徹底ルポ。朝日新聞取材班『ルポ 熟年離婚』

きっかけは移住だった

「長年、連れ添ったパートナーをあっさり代える人が最近、増えているね」

こう語るのは、物まね芸で人気を博したタレントの清水アキラさん（70）だ。

清水さんは11年前、長年連れ添った妻（68）と「卒婚」をした経験がある。

清水さん夫妻の「卒婚」のきっかけは移住だった。生き馬の目を抜くような芸能界で長年働いたので、還暦を過ぎたら、故郷の長野県に移住しようと清水さんは心に決めていたという。

両親はすでに他界したが、長男の清水さんには先祖から引き継いだ実家と墓があった。

幼いころからやっているスキーは、高校から大学まで５年連続で国体に出場したプロ級の腕前。還暦後は長野へ帰り、スキーだけじゃなく、釣りやゴルフを好きなだけやりたい。そして趣味である油絵にも集中したかったという。

加山雄三さんのアドバイス

清水さんにその面白さを教えてくれたのは、油絵の名手としても知られる加山雄三さん（87）だ。

２０００年ごろ、加山さんは自宅で油絵を見せてくれた。清水さんが教えを請うと、「絵は自分で考えて描くんだ。そのほうが面白い」。加山さんの筆の使い方、洗い方を見よう見まねで学び、油絵にのめり込むようになった。

09年から箱根のホテルで１年間、ものまねショーをやった。妻も一緒に来てくれ、週末以外は箱根のホテルで二人で暮らした。夜のショーまでは時間があるので部屋で油絵を描いたり、温泉に入ったりとのんびり過ごしながら、「還暦後はこんな暮らしもいいな」と思った。清水さんの長野の実家は、温泉を引いた露天風呂も完備していた。

息子三人はすでに独立したので、新宿区に建てた８ＬＤＫの一軒家は売った。

ダウンサイズした家に引っ越し、長野に引っ越す準備を始めた。ところが、移住の提案に、妻はどうしても首を縦に振らなかった。

清水さんが24歳のときに結婚。仕事で多忙だったが、自分では夫婦仲は悪くないと思っていた。

移住が嫌な理由を聞くと、妻は「田舎暮らしがしんどい」。東京生まれの東京育ち。友人もいない長野で生活する気持ちにはなれなかった。

清水さん夫妻は当時、妻の母親と同居し、孫たちも誕生していた。

「東京で孫たちや母の世話をしたい」「友人たちと移住で離れたくない」と妻は譲らなかった。清水さんも譲らず、13年に「卒婚」の決断に至った。

一度、言い出したらやらないと気がすまない夫の気性を知っている妻は、反対しなかった。清水さんは古くて広い実家をリフォームし、居間に囲炉裏をこしらえ、14年に移住した。

約１年で「卒婚」をギブアップ

ところが、「結論から言うと油絵は一枚も描けなかった」と清水さんは打ち明ける。

移住した当初は故郷の友人と釣りに行き、囲炉裏で魚を焼き、大自然を満喫した。料理は嫌いじゃなかった。しかし、友人が帰り、一人で後片付けをしていると妙にさみしさがこみ上げた。



（写真提供：Photo AC）

清水さんは洗濯ものを持って、妻のいる東京の家へ夜、車を飛ばして頻繁に帰るようになった。「たまには長野へ来たら」と妻を誘うと、「卒婚にならないじゃないの」と迷惑がられながらも、何度か案内した。

だが、妻は長野に来ても「寒いし、疲れる」と、さっさと帰ってしまう。

「朝、コーヒーを一緒に飲む相手がいない。テレビを見てしゃべる相手がいないことがこんなにつらいと思わなかった」

広い家に一人でポツンといても油絵を描く気力が全く起きなかった。約１年で「卒婚」をギブアップし、東京に舞い戻った。

戻ってから中野区で隣接する３軒の一軒家を購入した。清水さん夫妻と義母、二人の息子たち夫妻や孫がそれぞれ、暮らしている。

離れると分かる妻の「ありがたさ」

「離れてみるとパートナーのありがたさが身にしみて分かります。夫婦が一緒に築いてきた長い歴史を簡単に捨てちゃあ、もったいないと俺は思います」

清水さんの妻は数年前、体調を崩して手術を受けた。これまでさんざん苦労をかけたので、妻とは飽きるほど一緒にいたいと思っている。

清水さんがクルーズ船で世界を回る旅に１年ほど一緒に出かけないかと提案したら、「そんな長旅は嫌」と妻に断られた。まず、韓国への３日間の旅からはじめ、次はハワイまでと旅の期間を長くしたいという。

清水さんの周囲でも、よく熟年離婚を見聞きするようになったという。

最近も、長年連れ添った妻から「性格の不一致」を理由に離婚を求められたという50代の知人男性から相談された。

妻が昔のことまで蒸し返し、離婚を求めたのでののしり合いになり、そこまで言われるならと知人は離婚届に判子をついた。

その後は意外な展開に。知人は、友人男性が犬の散歩をしているのを見かけた。よく見ると、それは別れた妻が飼っていた犬だった。妻が自分の友人と不倫関係にあったことを偶然知ってしまったという。

「どうしようもない場合もあるけど、修復が可能なら『卒婚』して踏みとどまってみることをおすすめします」と清水さんは語る。

※本稿は、『ルポ 熟年離婚』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。