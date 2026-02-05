2026年2月5日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、茨城県の冬のごちそう「あんこう鍋」を徹底調査！

【写真】初登場、熊本出身・超特急の柏木悠

『へぇ〜！そうだったのか!? 県民熱愛グルメ 極』のコーナーで今回注目するのは、茨城県の冬のごちそう「あんこう鍋」。

茨城県沖は、良質な「あんこう」がとれる全国屈指の《あんこうの聖地》。そんな茨城県民にとって、冬のおいしい食べ方はやっぱり鍋。あん肝をはじめとした「あんこう七つ道具」と呼ばれる７つの部位をすべて食べられ、他の魚ではなかなか食べられない部位まで食べつくすのがあんこう鍋の魅力。



茨城出身・磯山さやかが、あんこう鍋の魅力を熱弁！（写真提供：読売テレビ）

「どぶ汁」と呼ばれる、ごくわずかな店でしか食べられない《あんこう鍋の究極系》の鍋もあるそうで――!? 茨城県民が大好きな、あんこう鍋のおいしさを徹底調査する。

スタジオの試食会に登場すると、なじみのない他県民からは感動の声が！



初登場の大阪出身・紅ゆずる（写真提供：読売テレビ）

『ヒミツのOSAKA 極』のコーナーは、大阪のHOTな冬ネタ２連発。「大阪府民にとって『しゅんでる』は、単に『染みてる』とは訳が違う!?」「大阪府民は令和の今なお『ちくわぶ』の魅力を知らない!?」を大調査。

冬の大阪府民が言いがちなワード「味が染みている」の大阪弁「しゅんでる」。実は、このワードの使い方は意外と奥深く、他県民には理解不能なルールがあるらしく……？

そして、関東では人気のおでん種「ちくわぶ」だが、番組が18年前に大阪県民に「ちくわぶ」のことを聞いた時には、多くの人が興味がなかった。果たして、令和になった今、大阪府民の反応は変わっているのか――？

元FBI犯罪者プロファイリングのエキスパート・高杉亘演じる神宮寺剣が、絶対に明かさない容疑者の出身県をズバリと見抜く好評ドラマシリーズ『ケンミン刑事（デカ）〜見抜き事件簿〜』。

今回は、神宮寺が行きつけの小料理屋に立ち寄ると、出身県を黙秘する容疑者が先日この店に来たという情報が。

容疑者が残していった筆跡をチェックしてみると、ある「謎ワード」が浮かび上がり――。この謎ワードに神宮寺の瞳がキラリ。果たして、容疑者の出身県とは――？