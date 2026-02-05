名古屋のCBC、開局75周年プロジェクト開始…社屋で3つのスペシャル企画 『サンデードラゴンズ』アナ＆解説陣の登場も【一覧】
名古屋のCBCテレビ・CBCラジオは、昨年12月に開局75周年を迎え、『CBC開局75周年プロジェクト』を開始した。
【写真】CBCのスタジオに潜入！こども体験ツアー
同局は、1950年12月15日に創立（中部日本放送）。75周年プロジェクトは、地域への感謝を込め、今年12月14日までの1年間、テレビ・ラジオのイベントを通じ、CBCならではのワクワクを届ける。
プロジェクトでは、新栄の同局社屋に招待するスペシャル企画を3つ用意する。いずれの企画も、特設サイトで募集する。
■イベント1「野球少年たちの夢を実現！？小学生スピードガンコンテスト」
一番速い球を投げられるのは誰だ？小学生なら誰でも参加可能。「投球スピード」を計測し、その速さを競うイベント。また、中日ドラゴンズOBをはじめ、毎週日曜放送の『サンデードラゴンズ』に携わる解説陣が、野球少年たちに投球スピードがアップする秘訣を伝授する貴重な機会も設ける。
「小学生スピードガンコンテスト」優勝者には豪華特典を用意。“野球少年憧れの場所”へ招待予定。
【開催場所】CBC本社
【参加費用】無料
※日時の詳細、応募方法は追って発表。
※年5回程度開催予定。
※イベントごとに指導者となる元選手は異なる予定。
■イベント2「し〜び〜し〜でどらほ〜！サンドラ パブリックビューイング」
CBCホールの巨大モニターでドラゴンズ戦を楽しみながら、ドラゴンズOBのトークも楽しめる有料パブリックビューイングを実施。『サンデードラゴンズ』のMCである光山雄一朗アナ、中村彩賀アナも参加し、会場を盛り上げる。イニング間には参加者のアンケートにOBが答え、アンケートが読まれた方にはドラゴンズOBのサインボールをプレゼントする。
【開催場所】CBC本社
※シーズン中に数回開催予定。日時の詳細、入場料などは追って発表。
■イベント3「スタジオの裏側へ！CBCこども体験ツアー」
ラジオ・レポートキャストの誘導で、テレビニューススタジオや『花咲かタイムズ』の生放送スタジオ見学、ラジオスタジオ体験などを通じてCBCをじっくり体験してもらう。
・テレビ放送スタジオ体験…実際に放送で使われているニューススタジオで、実際の放送設備を使ったお天気キャスター体験、本物のテレビカメラを触ってカメラマン体験。テレビCMの収録体験もできる。
・テレビ生放送見学…毎週土曜日放送の『花咲かタイムズ』の生放送中のスタジオに入り、現場の様子を観覧。
・ラジオスタジオ体験…スタジオに入って、ディレクターと会話する「トークバック」を体験。また、ラジオCMの収録体験もできる。
※応募受付は2月13日（金）正午からスタート予定。詳しくは後日、公式サイトで発表。
【参加資格】開催時に東海3県の小学生とその家族 各回5組、10〜15人予定
【参加費用】無料
【写真】CBCのスタジオに潜入！こども体験ツアー
同局は、1950年12月15日に創立（中部日本放送）。75周年プロジェクトは、地域への感謝を込め、今年12月14日までの1年間、テレビ・ラジオのイベントを通じ、CBCならではのワクワクを届ける。
プロジェクトでは、新栄の同局社屋に招待するスペシャル企画を3つ用意する。いずれの企画も、特設サイトで募集する。
一番速い球を投げられるのは誰だ？小学生なら誰でも参加可能。「投球スピード」を計測し、その速さを競うイベント。また、中日ドラゴンズOBをはじめ、毎週日曜放送の『サンデードラゴンズ』に携わる解説陣が、野球少年たちに投球スピードがアップする秘訣を伝授する貴重な機会も設ける。
「小学生スピードガンコンテスト」優勝者には豪華特典を用意。“野球少年憧れの場所”へ招待予定。
【開催場所】CBC本社
【参加費用】無料
※日時の詳細、応募方法は追って発表。
※年5回程度開催予定。
※イベントごとに指導者となる元選手は異なる予定。
■イベント2「し〜び〜し〜でどらほ〜！サンドラ パブリックビューイング」
CBCホールの巨大モニターでドラゴンズ戦を楽しみながら、ドラゴンズOBのトークも楽しめる有料パブリックビューイングを実施。『サンデードラゴンズ』のMCである光山雄一朗アナ、中村彩賀アナも参加し、会場を盛り上げる。イニング間には参加者のアンケートにOBが答え、アンケートが読まれた方にはドラゴンズOBのサインボールをプレゼントする。
【開催場所】CBC本社
※シーズン中に数回開催予定。日時の詳細、入場料などは追って発表。
■イベント3「スタジオの裏側へ！CBCこども体験ツアー」
ラジオ・レポートキャストの誘導で、テレビニューススタジオや『花咲かタイムズ』の生放送スタジオ見学、ラジオスタジオ体験などを通じてCBCをじっくり体験してもらう。
・テレビ放送スタジオ体験…実際に放送で使われているニューススタジオで、実際の放送設備を使ったお天気キャスター体験、本物のテレビカメラを触ってカメラマン体験。テレビCMの収録体験もできる。
・テレビ生放送見学…毎週土曜日放送の『花咲かタイムズ』の生放送中のスタジオに入り、現場の様子を観覧。
・ラジオスタジオ体験…スタジオに入って、ディレクターと会話する「トークバック」を体験。また、ラジオCMの収録体験もできる。
※応募受付は2月13日（金）正午からスタート予定。詳しくは後日、公式サイトで発表。
【参加資格】開催時に東海3県の小学生とその家族 各回5組、10〜15人予定
【参加費用】無料