大地真央、70歳の誕生日迎え「本当にいい古希になります」 その美貌に驚きの声「なんでこんなに変わらずキレイなのか…」
テレビ朝日系木曜ドラマ『おコメの女−国税局資料調査課・雑国室−』（毎週木曜 後9：00）に出演する俳優・大地真央が、きょう5日に70歳を迎えた。撮影の合間に、主演の松嶋菜々子をはじめ、共演する佐野勇斗、長濱ねる、高橋克実、千葉雄大がサプライズで祝福した様子が届けられた。
【写真】70歳を迎える大地真央を祝福する豪華キャストたち
本作では、テレビ朝日系列の連続ドラマ初主演となる松嶋が、“決して脱税を許さない”東京国税局の敏腕国税調査官・米田正子（よねだ・せいこ）となり、悪徳脱税者を成敗していく。そんな本作で大地は、放送開始以来「きれいすぎる」「いつまでたっても美しい」「なんでこんなに変わらずキレイなのか…」など、演技はもちろん、その美貌でも注目を集めている。
撮影の合間、スタッフのかけ声でサプライズバースデーイベントが始まると、帽子やカチューシャなど思い思いのコスプレでスタンバイしていたキャスト陣が、「Happy birthday to you〜♪」と歌いながら登場。驚く大地に、カチューシャを着用した松嶋が「お誕生日おめでとうございます！」と大きな花束を贈った。また、高橋が運んできた大地演じる“ガサ入れの魔女”飯島作久子を模したオリジナルケーキに、大地は「これ、すごいですね！」と目を丸くしていた。
「大好きなキャストの皆さんといつも温かく支えてくださっているスタッフの方々にお祝いしていいただいて本当に幸せです」と大感激の大地は、「本当にいい古希になります。“コキッ”とならないように骨折に気をつけます（笑）」とニッコリ。キャスト＆スタッフから「おお〜！」と歓声が上がるなど、終始温かい空気が流れる中、サプライズバースデーイベントは大成功で幕を閉じた。
