EXILE MAKIDAI、防災士の資格を取得 “本名入り”認証状を手に笑顔「すごいっ」「いろいろ発信待ってます」 目指した理由も明かす
EXILE MAKIDAIが4日、自身のインスタグラムを更新。「初資格 この度防災士になりました」と報告し、認証状を持った記念ショットを披露した。
【写真】「すごいっ」「頼もしいです！」“本名入り”認証状を手に笑顔をみせるMAKIDAI
MAKIDAIは、グレーのスーツに身を包みニッコリ。認証状には「眞木大輔 殿」と本名が記されている。
投稿では「様々な災害が起こり得る環境の中で、 まずは家族を守りたいという気持ちと、 防災の知識を持つことは自分にできる備えの一歩だと思い、防災士を目指しました」と資格取得に至った経緯を説明。
続けて「家族や大切な存在を守るために必要な知識を身につけ災害に備えることで、変えられる未来もあると思い、防災士となった今もまだ学びの途中ですが、自分なりに役に立てていけるよう、 そして微力ですが普及にも繋がるよう取り組んでいきたいと思います」と力強く記し、6日には早速『第30回「震災対策技術展」』（パシフィコ横浜 Dホール）のセミナーに登壇すると明かした。
この報告に「すごいっ」「おめでとうございます」「素晴らしいです」「さすが想いやりいっぱいのマキさんです」「頼もしいです！いろいろ発信待ってます」「早速、防災についての講演もされるなんて。本当にすごいです!!」など、称賛や祝福コメントが相次いで寄せられている。
