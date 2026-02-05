お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司（45）が、4日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。「カーネーション」吉田結衣（36）らの合コンについて質問した。

同番組で共演した「スパイク」松浦志穂は、「紅しょうが」稲田美紀、吉田らと合コンを開いた時のエピソードを披露。その日30分遅れた吉田は、いきなり「どうですか〜？もうお互いのタイプは言い合いましたか〜？」と登場したという。

その“芸人丸出し”のやり方に、松浦は「やめてよ〜！こっちは和やかに、お互いの出身地とかをしゃべってたのに」と不満をぶつけたが、「和牛」水田信二は「吉田はそこでモテようとは思わんの？」と質問した。

吉田は「自分でもズレてんなと思うんですけど」と認めつつ、「自分のアピールポイントは“面白い”。これを好きになってくれる人だと絶対にうまくいく。だから99人が無理でも1人いるかもしれん、その1人に対して面白さをアピールしてる」と打ち明けた。

当時の男性陣の反応について聞かれると、吉田は「でも笑ってくれてたよな？」とまんざらでもなさそうだったが、松浦は「たじたじだったよ〜」と苦笑い。吉田は「気を遣ってくれてるかもしれない」と想像した。

これを受けて「かまいたち」山内健司が、女性芸人とコンパをする男性について「どういうモチベーションで来てるの？」と聞くと、松浦は「私たちよりも先にイジりたいみたいな、こっち側を」と解説。当時の吉田のファッションを「それって私服ですか？」「千と千尋かと思いました」とイジられた苦い経験を語っていた。