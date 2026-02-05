高齢者が高齢者の親を介護する、いわゆる「老老介護」が今後ますます増えていくことが予想されます。子育てと違い、いつ終わるかわからず、看る側の気力・体力も衰えていくなかでの介護は、共倒れの可能性も。自らも前期高齢者である作家・森久美子さんが、現在直面している、96歳の父親の変化と介護の戸惑いについて、赤裸々につづるエッセイです。

【写真】お気に入りの菓子店で軽食を食べることも

* * * * * * *

前回〈97歳、認知症の父はクーラーをつけてくれない。誕生日は父の好きな六花亭へ。父のダブルピースを初めて見た。…〉はこちら

老々介護のスタートから4年

婦人公論.jpでエッセイ『オーマイ・ダッド！ 父がだんだん壊れていく』連載が始まってから4年の月日が流れた。連載開始時の父の年齢は93歳、私は65歳。配信される度に、前書きの「老々介護」が目に入る。もちろん一つ目の「老」は父で、二つ目の「老」は私のことを指している。

父を「老人」と呼ぶことに異論はない。しかし65歳になったばかりの私は、前期高齢者のスタートに立った直後だ。仕事をしているし、時間がある時はスポーツクラブに運動に行く。はつらつとした60代のつもりでいるのに、「老人」のカテゴリーに入ることに抵抗があった。

連載開始時は父の家に毎日行って世話をしていた。娘が親の面倒を見るのは当たり前と思っている父。認知症になっても口は達者で、日常の様々な場面で私としょっちゅう衝突していた。

夕食後に父がパジャマに着替えて歯磨きをしたのを見届けてから、私は帰宅して睡眠を削って机に向かって仕事をする。こんなに元気でも「老々介護」に入るのか疑問に感じて、担当の編集者に電話で聞いてみた。

「私はかなり体力があるほうですし、仕事も介護も頑張っているつもりなのですけど、私も『老人』に入るのでしょうか？」

「65歳は、区分として前期高齢者になります。老々介護とは65歳以上の高齢者が、65歳以上の高齢者を介護することを指します」

そうか、私は老々介護に分類される要件を間違いなく満たしていたのだ。インターネットで「老々介護」について調べてみた。厚生労働省の「2022（令和4）年国民生活基礎調査」によると、老々介護の割合は63.5％とある。これが高齢化社会の実情なのだ。

父も私も互いに年を取ったからできる寄り添い

父は2年3か月前から老人ホームに入居していて、ホームの職員が日常生活の世話をしてくれている。

ホームは私の自宅から割と近く、頻繁に顔を出しておしゃべりが好きな父の話し相手をする。洗濯物を畳んだり、父がトイレで用を足すのを失敗した跡を見つけて清掃したり、トイレットペーパーや洗剤あるいはおやつを買いに行ったり。

私は暖房をつける10月から春までは、父の居室の加湿器の水の補給をすることがある。普段はホームの職員がしてくれるのだが、せめて私がいる時は、細かな手伝いをしたいと思うからだ。けれども先日、急にそんな簡単な作業ができなくなっていることに気付いた。

老人扱いされるのに抵抗があった私なのに、4年の時間を経て、最近は自分の老いに直面することが増えてきたのだ。

加湿器のタンクを取り出して洗面所に持っていき、給水口の水を補給する際に、指先に力が入らず蓋が開けられない。こんなことがスムーズにできないなんて！ 私は自分に苛立ちながら、タオルを巻いて回してみたがピクリともしない。

そうだ洗濯用のゴム手袋をつければ、どうにかなるのではないか。顔が赤くなるほど渾身の力を入れて蓋を回してやっと開けられた。

「パパ、加湿器の給水口の蓋を開けられたよ！」

「蓋はきついのに、 おまえはまだ若いな」

父は自宅にいた頃、80代までは加湿器の水の補給を自分でやっていたから、蓋のきつさを知っていて、私を褒めてくれた。

現在97歳になった父から見れば、ほぼすべての人が「若い」のだが、なぜか「若い」と言われると悪い気はしない。

「若いなんて言ってくれるのはパパだけだよ。ありがとう。水は重いし給水口の開閉は力がいるし、パパって筋力があったんだね」

「まあな、男だし」

謙虚に答える父を見ていて、認知症になってもプライド高くて、私と丁々発止やりあっていた日々が、懐かしく思えた。



（写真：stock.adobe.com）

父の体調の変化への対応と戸惑い

2025年夏の誕生日、お気に入りの店でケーキを食べて満面の笑みを浮かべていた父。しかし、秋の深まりと共に次第に元気のない日が増えているように見えた。季節の変わり目に体調を崩すことは老若男女問わずよくあることだ。高齢だから自然な衰えなのかもしれないと、さほど気に留めていなかった。

父は月曜と木曜の2回、老人ホームに隣接したデイサービスに行っている。居室に戻る時間を見計らって、私は父の居室に行く。デイサービスから戻ると報告書が届く。入浴や食事量、午後何をして過ごしたかが記載されているのを見るのは楽しい。子育てをしていた時を思い出す。幼稚園の連絡帳に書かれた先生のメモを読むのが楽しみだったのと似た感覚だ。

午後麻雀をしたと書いてあると、デイサービスで雀卓を囲む父の様子が目に浮かぶ。年相応に弱ってきているように見えるけれど、父は父なりの充実した時間を過ごしているのだと思うことができる。

デイサービスから戻った父は、ベッドに腰かけてテレビを見ていたが、どういうわけか体が45度位まで傾いてしまった。驚いた私は脇を抱えるようにして父の体を支えて、まっすぐな方向に起こした。

「パパ、倒れそうになっているよ。どこか痛い？」

「いや、どこも痛くない」

呂律が回っていることに安堵した。しかし、私の母も弟も脳内出血で40代で亡くなっていて、倒れた時に目の焦点が合わなかったショックな場面が蘇る。とりあえずベッドに寝てもらい、異常がないかどうどうかを確かめたほうがいいだろう。

私はベッドの横に立ち、仰向けになった父の顔を覗き込むようにして言った。

「私の目を見て」

「前にならえ」できる？

父はしっかりと目を私の目に向けてくれた。

「見える？」

「あぁ、俺は目は悪くないからよく見える。もう少し離れてくれ」

年寄り扱いされるのが嫌いな父らしい返事を聞いてほっとしたが、四肢にマヒが出ていないかをチェックしたほうがいいだろう。

「寝たままでいいから、『前にならえ』みたいに腕を上げられる？」

父は無言でその動作をした。次は足を持ち上げてもらったり、手の指を動かしてもらったりしたが、問題がなさそうに見受けられた。

「私から見たら、特に悪いところはないように見えるけど、看護師さんに診てもらったほうがいいね」

父は不機嫌な声を出した。

「俺はなんでもない。そんなことでいちいち看護師さんを呼ばないでくれ」

私は父の言うことは聞かずに、老人ホームの一階の事務所にいる介護士さんや看護師さんに様子を知らせに行った。すぐに父の居室に来てくれた看護師さんが血圧や熱、浮腫のチェックをしてくれたが、特に異常はなかった。

念のために夕食は私が食堂から運び、居室で食べてもらって様子を見ることにした。座るとまだ少し体が傾いている。デイサービスの報告書には、昼食はほとんど食べたと記載されていたが、夕食のおかずには箸が進まないようだった。無理に食べさせなくてもいいのではないかと考えて、父に声をかけた。

「今日は疲れているようだからご飯はやめて、冷蔵庫にあるプリンを食べてみる？」

「そうだな。暖かいお茶をいれてほしいな」

プリンを食べながら懐メロの歌謡番組を見ていた父が、画面に映った美空ひばりを見て言った。

「確か美空ひばりは52歳で亡くなったんだよな？ スマホで確かめてくれ」

私は父にスマホの画面を見せて言った。

「しっかりしているね！ 安心したから私は帰るよ」

看護師さんに父の様子を伝えて外に出た。

風邪で熱が出たとか、ひどい下痢をしたとかで病院に連れて行ったことは何度もあるが、今日のような病気とは言えないような変化に対応したことはなかった。

認知症になる前も97歳になった今も父は、無駄な延命治療はしないと言っている。だからといって家族は「病気未満」の衰えに気付いた時、黙って見ているしか術がないのだろうか。父の老衰と向き合う覚悟をしなければならないと思うできごとだった。

（づづく）

【漫画版オーマイ・ダッド！父がだんだん壊れていく】第一話はこちら