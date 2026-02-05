ライター兼編集者の穴澤賢さんは、妻と2匹の愛犬「大吉」「福助」とともに八ヶ岳へ完全移住しました。穴澤さんは早速、広い土地を生かしたドッグラン作りに挑戦しますが……。※本稿は、穴澤賢さんの著書『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋からはじまる、不便でも幸せな暮らし』の一部を再編集したものです。

【写真】わが家の敷地は雑草が生え放題だった

手始めはプライベートドッグラン

犬はずっとリードで繋がれているより、本来は自由に動きたいはず。日々の散歩は仕方ないけど、たまには思い切り走らせてやりたい。といっても都会暮らしだと公園や犬カフェに併設されているドッグランを利用するしかない。そんなに頻繁に行けないし、他の犬が苦手な福助はうれしくない。

けれど、山ではいつでも自由に走り回れる。別荘地の敷地はだいたい一区画300坪で、ドッグランを作ることもできるからだ。しかも他の犬が入ってくることのないプライベートドッグランなのだ。せっかく広い土地があるのだから、作らないのはもったいない。

私はそう考えていたので、山の家を手に入れてまずやったのがドッグラン作りだった。

けれど、いざやってみたら結構苦労した。色々失敗もしたので、今後プライベートドッグランを作りたいという方は参考にしてもらいたい。

柵をどうするか

わが家の敷地は雑草が生え放題で、最初は立ち入ることすら困難だった。雑草の種類も様々で、草というより幹が腕の太さくらいあるちょっとした木のようなものもあった。だからホームセンターで使ったこともない草刈り機を買ってきて、何度も何度も草刈りをした。そうして、ある程度開けたスペースができると、悩んだのは柵をどうするかということだった。

牧場のような木の板を組み合わせた柵も考えたが、費用がかかりすぎる。それに木は年々劣化する。せっかく何十万もかけて柵を作っても、5年くらいでまた作り直さないといけない。それでは無駄遣いになる。



『犬のために山へ移住する: 200万円の小屋からはじまる、不便でも幸せな暮らし』（著：穴澤賢／草思社）

そこで目を付けたのが「アニマルフェンス」というものだった。本来は農家がイノシシなどの侵入を防ぐための獣害フェンスだが、金属製で設置も楽そうだった。何より頑丈で安い。フェンスが20ｍで1万5000ほどで、別売りで扉や支柱を埋め込むハンマーもある。色は緑だし、周囲に溶け込みやすい。そこでアニマルフェンスを設置することにした。

完成したドッグランで走り回る大福のうれしそうなことうれしそうなこと。苦労して作った甲斐があったと思ったものだ。

雨の後に地面がぬかるむ

しかし、しばらくしたらある問題に気づいた。最初は土がむき出しの状態だったのだが、そうすると雨の後に地面がぬかるむのだ。そこを走るものだから、足がドロドロになる。そのため遊んで家に上げる前にバケツに水を汲んで洗わないといけない。それをなんとかしたい。

そこで、ウッドチップを敷き詰めることにした。以前そんなドッグランを見たことがあったから、そうすれば足がドロドロにならずに済むと思ったのだ。

ウッドチップは伐採業者に頼めばトラック一杯1〜2万くらいで運んでくれる。ただ、下ろすのは道路まででドッグランまでは運んでくれない。仕方なく、私はウッドチップを大きいナイロン製のバッグに入れて、両肩に担いで何往復もした。

ここまで読んで、うちもウッドチップを敷き詰めよう、となるのはちょっと待ってほしい。なぜなら失敗だったからだ。

たしかに敷いた当初は足の汚れがマシにはなった。けれどウッドチップは1、2年で土に帰る。思ったより早いスピードでどんどん土と一体化していくなんて知らなかった。

全面綺麗な芝生にしたい

そこで次に、芝生を敷き詰めようと考えた。試しにホームセンターで切り売りしている芝を敷いてみると、いい感じだった。10枚500円くらいの束を15セット合計150枚ほど買って敷いてみたが、カバーできたのはほんの一部だった。これを全面に敷き詰めるのは費用がかかりすぎる。

それなら種を蒔けばいいのではないか。幸いホームセンターには西洋芝の種が売られている。それを撒いてみると数週間で芽が出てきたが、数が少なく隙間だらけだった。仕方なく、その隙間にまた種を撒いてみるのを繰り返したが、いつまで経っても隙間は埋まらない。

後になって芝生に関する本を読んで調べてみると、芝が成長する夏場は頻繁に草刈りしないといけないそうだ。刈らずに伸ばしていると、上に成長するだけで横には広がらない。肥料や水やりにもちゃんとコツがある。最初にちゃんと調べておけばよかった。

そこで電動芝刈り機を導入して、週に2回くらいは芝刈りするように心がけた。すると少しずつ広がってくれたが、まだまだ隙間だらけだ。

でも芝生にしたことで、思わぬ発見があった。福助は芝生の上でゴロゴロするのが好きなようなのだ。あっちでゴロゴロ、こっちでゴロゴロ。なんとも楽しそうである。ゴロゴロしない大吉は「あいつ、何やってんだ？」という目で見ている。私はそこから一歩引いたところで、そんな光景をニヤニヤしながら眺めている。

来年はちゃんと手入れして、全面綺麗な芝生にすることを目指している。どこでも福助が好きなだけゴロゴロできるように。



芝生ゴロゴロの福助を見守る大吉（写真提供：草思社）

