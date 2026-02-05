「とっても良い投稿」吉田羊、光を放つ誕生日ショットに反響！ 「眩しいくらい､光り輝いている〜」
俳優の吉田羊さんは2月5日、自身のInstagramを更新。光り輝く誕生日ショットを公開しました。
【写真】吉田羊の光り輝く誕生日ショット
年齢は非公表ながら、どの写真からも肌の美しさが感じられ、その若々しさには驚くばかりです。すてきな1年のスタートに、見ているこちらまで明るい気持ちになるよう。
コメントでは、「お誕生日おめでとうございます」「羊さんのような素敵な女性になるために、私もいろんなこと頑張らなくちゃ」「眩しいくらい､光り輝いている〜 幸多き1年になりますように！！」「投稿のお写真、ぜんぶ、かわいいいい、、！！」「お誕生日の幸せそうな羊さんを見られて、とっても嬉しいです」「とっても良い投稿だなぁとしみじみ」と、祝福の声が多く上がりました。
(文:五六七 八千代)
「お誕生日おめでとうございます」吉田さんは「今年もまた一つ無事に歳を重ねました」と報告し、6枚の写真を公開しました。1〜3枚目は自宅で撮影されたようで、吉田さんはキラキラと輝く電球を身にまとい、笑顔を見せています。さらに5枚目では、車の座席を埋め尽くすほどのバースデープレゼントをもらったことが分かります。
「とても綺麗ですね」1月1日には「お正月らしく、振袖で出演しております」とつづり、自身の写真を2枚載せている吉田さん。大胆な鯉の柄があしらわれた上品な振袖がとても似合っています。コメントでは「とても綺麗ですね」「振袖素敵」「さすが、羊さん着こなし最高です」と、称賛の声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
