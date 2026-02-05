冬に行きたい「山形県の穴場秘境」ランキング！ 2位「白布大滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
まばゆい冬晴れの下、真っ白な雪道を駆け抜けて、日常を忘れるほどの開放感に浸ってみませんか。今回は澄んだ空気に映える絶景など、冬の美しさが際立つ「秘境」をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2026年1月19〜20日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「冬に行きたい穴場秘境に関するアンケート」を実施しました。その中から、冬に行きたい「山形県の穴場秘境」ランキングの結果をご紹介します。
2位：白布大滝／42票2位にランクインしたのは、米沢市の白布温泉近くにある「白布大滝」でした。落差30m、末広がりに流れ落ちる迫力ある滝で、冬は周囲の木々が深い雪に覆われ、静寂の中で流れ落ちる白い水の筋がより一層際立ちます。凛とした空気の中で眺める滝の姿は、心の中をまっさらにしてくれる気品に満ちています。
※例年、滝への遊歩道は除雪されません。見学にはスノーシューや長靴など十分な冬の装備と注意が必要となります
回答者からは「冬は滝が部分的に凍り、氷瀑となり、周囲の雪化粧した木々とのコントラストが幻想的で、まるで冬の別世界だからです」（60代男性／愛知県）、「白布大滝は冬になると周囲が雪に包まれ、滝の白さがより際立ちます。水しぶきが凍ってできる氷の造形も美しく、冬ならではの景色が楽しめます。アクセスはやや大変ですが、その分だけ静かで落ち着いた時間を過ごせる点が魅力です」（40代男性／北海道）、「滝の周辺が凍結して綺麗」（20代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
1位：玉簾の滝／48票1位に輝いたのは、酒田市にある「玉簾の滝」でした。およそ1200年前に弘法大師が発見したと伝わる名瀑で、直瀑としては山形県内一の落差63mを誇ります。厳冬期には滝が凍結して巨大な氷柱となる「氷瀑」が見られることもあり、澄み切った冬空の下で青白く輝く氷の芸術は、まさに圧倒的な秘境感を与えてくれます。
※遊歩道は除雪されないため、長靴やスノーシューなどの装備が必須
回答者からは「山形県内最大級の落差を誇るこの滝は、冬になると巨大な氷柱ができることもあり、その迫力は圧巻です」（40代男性／宮城県）、「冬は滝が凍りつき、青白い氷瀑と静かな杉林が神秘的な雰囲気を醸し出すため」（30代男性／茨城県）、「昔話に出てきそうな光景だから」（30代女性／奈良県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)