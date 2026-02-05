「アイスを買って楽しんでいる。株主になれてうれしい」毎年使い切れる株主優待
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人、夫（51歳）、息子（22歳）、娘（14歳）
居住地：茨城県
雇用形態：派遣・契約社員
世帯年収：本人400万円、配偶者1000万円
現預金：1500万円、リスク資産：300万円
▼リスク資産内訳
・日本株：250万円
・投資信託：50万円
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄は、サーティワン アイスクリーム＜2268＞だそう。
優待の内容は全国の店舗で利用できる「eGift（電子ギフト）600円が年に2回で1200円分」。「サーティワンアイスを家族も自分もよく買うので」購入を決めたといい、「保有年数は3年」だと言います。
「家族でレジャーに行く際にアイスを買って楽しんでいる。株主になれてうれしい」とあります。
例えば、キリンホールディングス＜2503＞は「ビールが好きだし、特にキリン一番搾りがもらえる」点で気に入っているといいます。
株主優待の魅力について「お得感があり、家族との思い出にもなる」と語る投稿者。
今後購入を考えている優待銘柄は「やはりビールがもらえるもの」とのことでした。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
「おすすめ優待銘柄はサーティワン」投資歴は「5年」、日本株を中心に運用しているという50代の投稿者女性。
「家族との思い出になるのが魅力」優待銘柄を選ぶ際は「好きな食べ物で確実に使えるもの」を重視しているそう。
