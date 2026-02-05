市村正親と篠原涼子の長男、1年振りの最新ショットに反響！ 「かっこよすぎね？！」「背高いね！」
俳優・市村正親さんと篠原涼子さんの長男である市村優汰さんは1月20日、自身のInstagramを更新。1年振りの最新ショットを公開しました。
【写真】市村優汰の最新ショット
「わぉ 2人ともかっこいい」優汰さんは「Bellezas Saludos（美人のあいさつ）」とスペイン語でつづり、1本の動画を投稿。友人と一緒にSNSで話題のダンスを披露した格好いい姿です。画面には「185cm」「181cm」と2人の高身長が明記されており、長身のイケメンコンビがリズムに合わせて踊っています。2025年1月17日以来となる久々の投稿です。
ファンからは、「よろしくお願いします」「ありがとうございます」「かっこよすぎね？！」「わぉ 2人ともかっこいい」「2人とも背高いね！」と、絶賛の声が集まりました。
金髪姿を披露2025年1月17日には、金髪姿を披露していた優汰さん。コメントでは、「金髪かっこいいです」「とても美しい」といった声が寄せられていました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:中村 凪)
