丸亀うどーなつ“値段そのまま”60％増量！ 2．9から1週間限定でお得＜丸亀製麺＞
「丸亀製麺」は、2月9日（月）から2月15日（日）までの1週間限定で、「丸亀うどーなつ」を価格据え置きで60％増量し、全国の店舗で販売する。
【写真】「ベリーベリーディップソース」が無料でもらえる！
■5個→8個に！
今回開催されるのは、通常5個入りの「丸亀うどーなつ」が、販売価格をそのままに3個増量した8個入りで提供されるお得な企画。
増量の対象は、濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味、濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味、きなこ味、きび糖味の全4種類。うどん生まれのもっちもちの食感を存分に味わえる。
また、3月2日（月）までの期間限定で、「丸亀うどーなつ」を購入すると「ベリーベリーディップソース」が無料でもらえるプレゼント企画も用意。ベリーの程よい甘酸っぱさとフルーティーな酸味が楽しめるソースは「濃厚ダブルチョコ ごほうびチョコ味」や「濃厚ダブルチョコ しあわせミルク味」と合わせて食べるのがおすすめだという。
