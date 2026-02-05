千葉県市原市で不動産会社を経営する男性が殺害された事件について、警察庁は去年に続き「捜査特別報奨金制度」の対象事件に指定しました。

この事件は、2008年1月17日、市原市姉崎で不動産会社経営の永野武さん（当時78）が事務所で頭や首などを刺されて殺害されたものです。

発生から18年が経ち、県警は現在も捜査を続けていますが、いまだに犯人は見つかっていません。

この事件について、警察庁は去年に続き「捜査特別報奨金制度」の対象事件に指定しました。容疑者逮捕につながる有力情報の提供者には、最大300万円の報奨金が支給されます。

再指定にともない、きょう、現場近くのJR姉ケ崎駅前で通勤や通学などで利用する人が多い時間帯にあわせて、遺族や警察など45人が情報提供を求めるチラシを配りました。

警察によりますと、去年の情報提供は20件ありましたが、容疑者逮捕に繋がる有力な情報はなかったということです。

殺害された永野さんの長女・曽根裕子さん（70）は「今年で終わりにできたらいいなと思っています。逮捕に期待したいです」と話しました。

警察は「どんな些細な情報でも提供をお願いします」と呼びかけています。

情報提供先：

市原警察署 0436-41-0110