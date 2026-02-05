フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムのストーリーズでファンからの質問に答えました。



中川さんは「質問はありますか？ 寝る前に少しだけ...」と綴り、ファンとの交流を楽しみました。







『心霊・不思議体験あったら聞かせてください』という質問には、「霊感とかはぜんぜんないんだけど、お参りとかパワースポット巡りに行くと、そのあといい意味でなにか起きてる気がする！」と、不思議な体験を前向きに捉える気持ちを明かしています。





そして『中川さんが思う浮気のボーダーライン』という質問には、「他の女の子との間で彼女には話せない秘密のやり取りがあったら もうそれは浮気の始まりだと思ってる！笑」「ラインでも電話でもなんでも！笑笑 会ってなくてもいやですね」「私はかなりのやきもち焼きなので、だいぶ小さいことでも不信感を抱いちゃうタイプです…」と、回答。







また、『落ち込んだ時の解消法は？』という問いには、「次の仕事で挽回する。それしかないです...。趣味とかに走っても結局落ち込み案件のこと考えちゃうので、それならとことん分析して未来に生かす!!!って考えてます。慰めの言葉とか響かないタイプです」と、仕事に対して非常にストイックな一面を覗かせました。







さらに、『次の日に疲れを引きずらないコツは？』と聞かれると、「とにかく1人時間！」と回答。「疲れているとき、人といると気を遣ってしまってさらに疲れるタイプなので、用事が終わったら群れずに華麗にドロンして、できるだけぼーっとしたり自分の好きなことを考える時間に費やす！その方が安眠できて翌日元気に過ごせます」と、1人の時間を大切にすることが元気の秘訣であることを明かしています。





更に、「結婚したいと思いますか？？ 今の時代的に考えて」という質問には「いつかは...と思いつつ、今はあんまり結婚に魅力は感じてないです」「正直みょうじも変わりたくない...」と、明かしています。



生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫





3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







