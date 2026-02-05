五輪柔道女子４８キロ級で連覇を含む５大会連続メダリスト、谷亮子さん（５０）が５日までに渡仏し、フランス柔道との交流に尽力している。

フランス柔道連盟のステファン・ノミス会長から「ぜひフランスで柔道を教えてほしい」という“ラブコール”を受けてパリに入り、到着翌日の４日には早速、フランス西部のナントに足を運んだ。

谷さんにとって、フランスは１４歳の時に初めて海外での強化合宿に参加した思い出の国。以来、１９９７年の世界選手権など、数多くの国際大会に出場して優勝。２００３年、元プロ野球選手の谷佳知さんとパリで結婚式を挙げるなど、「大好きな国」だと言う。昨年９月には大阪・関西万博のフランス・パビリオンで行われた日仏交流イベントにも招待され、参加している。

フランスでは柔道人気が高く、世界でも屈指の強豪国。２４年パリ五輪でも団体戦決勝で日本を破って金メダルを獲得している。谷さんも同国では人気が高く、同国連盟から何度も「指導しに来てほしい」という要請を受けている。谷さんは今回の渡仏にあたり、「かなり忙しいですが、楽しみながら」と胸を躍らせていた。