元テレビ朝日社員の玉川徹氏が５日、パーソナリティーを務めるＴＯＫＹＯ ＦＭ「ラジオのタマカワ」（木曜・午前１１時半）に生出演した。

この日は俳優の坂上忍がゲスト出演。玉川氏は坂上を「本当に一度、お会いしてみたい方だったんですよ、ずっと」と熱望していたことを明かすと坂上は「え？僕ですか？」と驚いた。

さらに「なんで坂上さんにお会いしたかったかというと、僕自身も報道情報番組のプロだと思ってるんです。だけど坂上さんは報道情報に限らない…役者でもあり、バラエティーのタレントさんでもあり、情報番組のＭＣもされていた…テレビ全体のプロだと思ってるんですよ」と絶賛していた。

そして玉川氏は「プロっていうからには、実績が大事で。テレビは何だかんだ言って視聴率なんです。申し訳ないけど。批判あると思うけど」とし、２０２２年４月１日に終了した坂上がＭＣを務めていたフジテレビ系「バイキングＭＯＲＥ」（前身の番組名は「バイキング」）を「ずっと見てました、ほぼ」と明かした。

続けて「なぜかバイキング終わっちゃった…その後なんですね。実はすごいなと思ったのは…。バイキングの後の番組がＭＣがお休みになる時にピンチヒッターで坂上さんが出ることがあるんです。そうすると、視聴率が１パーセントから１・５パーセント上がるのよ」と絶賛すると坂上は「なんでそんなところまで」と驚いた。

これに玉川氏は「テレビの人間は数字見てますから」とし「だから、むしろ、なんでフジテレビは、あの番組やめたんだろう、と」と疑問を投げかけると坂上は「面白い」と笑っていた。