【ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCY!】 3月10日 発売予定 価格：373円

ハーゲンダッツ ジャパンは、「ハーゲンダッツ ミニカップ ROCKY CRUNCY!」として「ストロベリーブラックココア」、「ソルティハニーバター」を3月10日に発売する。価格は1個373円。

本製品は近年のASMRなどを通じた咀嚼の楽しさや硬い食感の食べ物への人気が高まっていることに着想を得たというハーゲンダッツの新シリーズ商品。「ザク硬」をキーワードに、硬い食感のトッピングとなめらかなアイスクリームのコントラストや変化のある味わいを楽しめるという。

「ストロベリーブラックココア」は甘酸っぱいストロベリーと果実感のあるストロベリーソースが加わったアイスクリーム、ビター感がアクセントとなる大きめのブラックココアクッキーが特徴。「ソルティハニーバター」はバターのコクとハニーソースの味わいのアイスクリームに、ハードバタービスケットをトッピングしている。

【ストロベリーブラックココア】【ソルティハニーバター】

