大井川鉄道は５日、蒸気機関車「きかんしゃトーマス号」の大親友「パーシー号」をアジアで初めて３月７日から運行すると発表した。２０１４年から「DAY OUT WITH THOMAS™」を開催してから初となる通年開催も決定。トーマスフェア会場をアップデートし、これまでにない体験を提供することになった。

まずは緑色のタンク機関車『パーシー』が運行開始。のちにソドー島からやってくるトーマス号と助け合いながら大井川鉄道で活躍する予定だ。きかんしゃたちが繰り広げる友情と助け合いの物語を、鉄道旅を通して体感できる。乗車チケットは各オンライン予約サイトで７日から受け付け開始。

きかんしゃパーシー号

運転日

３月７日から

運転日は 運転カレンダーをご確認ください

運転区間

新金谷駅(島田市)⇔川根温泉笹間渡駅(同) 片道距離 17.7km

乗車料金

(税込)

(往復券)新金谷駅→川根温泉笹間渡駅→家山駅→新金谷駅

大人6,000円 小児 3,000円

(片道券)新金谷駅→家山駅または川根温泉笹間渡駅

川根温泉笹間渡駅または家山駅→新金谷駅

大人 3,000円 小児 1,500円

運転時間

(1便目) 新金谷駅 10時36分 → 家山駅 11時04分/11時10分 → 川根温泉笹間渡駅 11時17分/11時29分 → 家山駅 11時36分/11時42分 → 新金谷駅 12時09分

(2便目) 新金谷駅 13時20分 → 家山駅 13時48分/13時52分 → 川根温泉笹間渡駅 14時00分/14時15分 → 家山駅 14時23分/14時27分 → 新金谷駅 14時54分

チケット販売 方法

⚫各予約サイト(アソビュー!、EX旅先予約、JRE MALL)での先着順販売

（７日午後１２時から販売開始予定）

⚫ローチケでの抽選販売(４月６日乗車分から取扱開始予定)

⚫一部旅行会社ツアー形式による販売(取り扱い旅行会社により異なる)